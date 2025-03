Sensacyjne wieści z Zagłębia Lubin. Trener już w hotelu?

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Zagłębia Lubin

Zagłębie Lubin może zatrudnić Leszka Ojrzyńskiego

Zagłębie Lubin w trakcie trwającego sezonu skupia się na walce o ligowy byt. To efekt słabej postawy drużyny pod dowództwem kolejno trenerów Waldemara Fornalika i Marcina Włodarskiego. Żaden z wymienionych szkoleniowców w tej kampanii nie wpłynął na to, aby Miedziowi mogli myśleć o ambitniejszych celach, niż tylko walka o ligowy byt. Tym samym w klubie miał ostatnio miejsce kolejny wstrząs i zwolnienie trenera.

Wydawało się, że stery nad Miedziowymi ponownie przejmie Czesław Michniewicz, mający na swoim koncie wygranie w przeszłości mistrzostwa Polski z klubem z Lubina. Tymczasem realny scenariusz zakłada, że może mieć miejsce kolejny zwrot sytuacji. Wszystko dlatego, że obóz rządzący w Zagłębiu jest podzielony.

Są przedstawiciele faworyzujący byłego selekcjonera reprezentacji Polski, a także takie osoby, kierujące się rozsądkiem ekonomiczny. Te wolą postawić na tańsze rozwiązanie, jak na przykład Leszek Ojrzyński. Wieści na ten temat przekazał portal MKSZaglebie.pl. Dał jednocześnie do zrozumienia, że w tym zamieszaniu cierpliwość u byłego trenera Legii Warszawa czy Lecha Poznań wygasła.

“Czesław Michniewicz zrezygnował z możliwości dołączenia do Zagłębia z powodu działań rady nadzorczej. Według naszych informacji Leszek Ojrzyński (sic!) przebywa w jednym z lubińskich hoteli. To jest skandal, co ci ludzie robią z Zagłębiem Lubin” – brzmi wiadomość opublikowana na profilu serwisu kibicowskiego Miedziowych na platformie X.

Tymczasem już w najbliższą niedzielę ekipa z Lubina zmierzy się w roli gospodarza z Koroną Kielce. Mecz odbędzie się o godzinie 14:45.

