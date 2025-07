Wisła Kraków we wtorkowe popołudnie dopięła transfer. Nowym zawodnikiem Białej Gwiazdy został Ardit Nikaj. Albański napastnik trafił do Reymonta na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Oficjalnie: Ardit Nikaj nowym zawodnikiem Wisły Kraków

Wisła Kraków aktywnie weszła w letnie okienko transferowego. Celem Białej gwiazdy jest powrót do PKO Ekstraklasy, przez co do zespołu trafiło już wielu interesujących zawodników. W tym gronie znalazł się m.in. Julian Lelieveld. Pierwszoligowiec rozgląda się za kolejnymi piłkarzami. Władze klubu zatem wciąż mocno pracują nad pozyskaniem nowych graczy.

Tymczasem we wtorkowe popołudnie Wisła Kraków za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdziła kolejny transfer. Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia. Nowym zawodnikiem Białej Gwiazdy został bowiem Ardit Nikaj. Albańczyk przeniósł się do Białej Gwiazdy na zasadzie roczne wypożyczenia ze Skenderbeu. Pierwszoligowiec zapewnił sobie również możliwość wykupu zawodnika.

Ardit Nikaj był dotychczas wyróżniającym się zawodnikiem na albańskich boiskach. Napastnik, mimo zaledwie 23 lat na karku, zebrał już dość spore doświadczenie. Zawodnik rozegrał bowiem 98 spotkań na poziomie seniorskim. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie 14 trafień, a także pięć asyst.

W minionym sezonie Ardit Nikaj natomiast rozegrał 25 spotkań w koszulce Skenderbeu. W tym czasie zdołał pięciokrotnie wpisać się na listę strzelców. Albańczyk może również pochwalić się trzema asystami.