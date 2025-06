Arka Gdynia pozyskała pomocnika. To były zawodnik Jagiellonii

Arka Gdynia dokonała wzmocnienia linii pomocy. Nowym zawodnikiem Żółto-Niebieskich został Aurelien Nguiamba, który związał się umową do końca czerwca 2027 roku.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Aurelien Nguiamba dołączył do Arki Gdynia

Arka Gdynia wróciła po pięciu latach przerwy do PKO BP Ekstraklasy. Do zespołu Dawida Szwargi w letnim oknie transferowym trafili już m.in. Diego Percan z rezerw Barcelony, Sebastian Kerk z Widzew Łódź oraz Dominick Zator z Korony Kielce. Beniaminek we wtorek ogłosił kolejny transfer.

Do klubu z Trójmiasta dołączył Aurelien Nguiamba, który od stycznia pozostawał bez zatrudnienia po tym jak opuścił Jagiellonię Białystok. Wówczas francuski pomocnik rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron z Dumą Podlasia. Teraz 26-latek podpisał kontrakt do końca sezonu 2026/2027.

Nguiamba w przeszłości spróbował swoich sił we Włoszech. W Spezii Calcio nie zdołał się jednak przebić do podstawowego składu i zanotował jedynie trzy występy w Serie A. Później przystankiem w jego karierze była Polska. W styczniu 2023 roku trafił do Białegostoku. W barwach Jagi wystąpił w 41 spotkaniach i zdobył jedną bramkę. Z drużyną z Podlasia sięgnął po historyczne mistrzostwo Polski w sezonie 2023/2024.