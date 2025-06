Arka Gdynia zaprezentowała nowego zawodnika. Beniaminek PKO BP Ekstraklasy potwierdził transfer napastnika. Z rezerw Barcelony do klubu dołączył Diego Percan.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Diego Percan nowym piłkarzem Arki Gdynia

Arka Gdynia w nadchodzącym sezonie ponownie zagra na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Podopieczni Dawida Szwargi zajęli 1. miejsce w Betclic 1. Lidze, dzięki czemu awansowali do PKO BP Ekstraklasy. Przed startem nowej kampanii zespół z Trójmiasta pozyskał już dwóch nowych zawodników. W czwartek (19 czerwca) Arkowcy ogłosili kolejne wzmocnienie, sięgając po gracza z Hiszpanii.

Na oficjalnej stronie Arki Gdynia pojawiła się informacja, że do klubu dołączył Diego Percan. 23-latek przeprowadzi się nad polskie morze bezpośrednio z FC Barcelony. Przez ostatnie dwa lata napastnik grał w rezerwach Dumy Katalonii, strzelając 6 goli w 32 meczach.

Percan to wychowanek Cultural Leonesa, z którym występował na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii. Z Arką Gdynia podpisał kontrakt do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. Warto dodać, że wiosną 2024 roku piłkarz doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry na rok.

Zanim ogłoszono transfer Percana do Gdyni sprowadzono dwóch innych piłkarzy. W przyszłym sezonie żółto-niebieskich barw bronić będą: Sebastian Kerk i Dawid Abramowicz.

Arka Gdynia pierwszy mecz po powrocie do Ekstraklasy rozegra w niedzielę (20 lipca). Podopieczni Dawida Szwargi zmierzą się wtedy na wyjeździe z Motorem Lublin. Pierwsze spotkanie przed własną publicznością zagrają tydzień później w piątek (25 lipca). Ich rywalem będzie Radomiak Radom.