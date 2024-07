ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Levis Pitan

Termalica liczy na ciekawe wzmocnienie

Bruk-Bet Termalica Nieciecza notuje właśnie bardzo dobry początek sezonu w Betclic 1. lidze. Piłkarze Marcina Brosza po dwóch kolejkach nowego sezonu 2024/25 na zapleczu elity mają komplet punktów po tym, jak pokonali Wartę Poznań (3:0) oraz Chrobrego Głogów (4:0). W sumie więc mają na koncie także siedem goli i obecnie są liderem stawki na drugim poziomie rozgrywkowym.

W Niecieczy jednak wiedzą, że zespół pomimo początkowy dobrych wyników nadal potrzebuje wzmocnień. Takie wkrótce mają się jeszcze pojawić w zespole. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” nowym zawodnikiem ekipy Bruk-Betu ma zostać niejaki Levis Pitan.

Jest to 19-letni młodzieżowy reprezentant Polski, którego doskonale ze swojej pracy dla PZPN zna Marcin Brosz. Pitan gra na pozycji środkowego obrońcy, a do tej pory występował w młodzieżowych zespołach Coventry City oraz Sheffield United. Przygoda w Niecieczy będzie więc dla niego pierwszą szansą na grę w seniorskich ekipach. Do tej pory ma na koncie także osiem spotkań w reprezentacji Polski do lat 19.

