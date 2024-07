PressFocus Na zdjęciu: Przemysław Babiarz

Kolejni kibice stają murem za zawieszonym Przemysławem Babiarzem

Kilka dni temu Telewizja Polska zdecydowała się zawiesić w obowiązkach służbowych Przemysława Babiarza. Ceniony przez miliony widzów komentator sportowy został odsunięty od mikrofony po tym, jak podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu – zgodnie z interpretacją samego autora – nazwał utwór “Imagine” Johna Lennona manifestem komunistycznym.

– Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety – powiedział Przemysław Babiarz w trakcie transmisji, po czym został zawieszony w lakonicznym komunikacie TVP i odsunięty od komentowania tegorocznych Igrzysk aż do końca.

Taka decyzja władz publicznej stacji spotkała się ze sporym oburzeniem ze strony wielu środowisk. W tym również sportowego. Kibice, najpierw Legii Warszawa, a teraz Rakowa Częstochowa w trakcie meczów 2. kolejki PKO Ekstraklasy wywiesili transparenty wspierające redaktora Babiarza. Fani Medalików w czasie meczu z Cracovią napisali: Przemek Babiarz – nie daj się złamać. Później znalazło się także zdanie: Precz z komuną i lewactwem.

