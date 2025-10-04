Mariusz Jop przed Ruchem. Wisła Kraków chce się umocnić na fotelu lidera

Mariusz Jop zabrał głos na konferencji prasowej przed meczem Wisły Kraków z Ruchem Chorzów w 12. kolejce Betclic 1. Ligi. Trener Białej Gwiazdy zdradził, że w składzie można spodziewać się jednej lub kilku zmian.

PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop zapowiada zmiany w składzie Wisły na mecz z Ruchem

Wisła Kraków marzy o powrocie do PKO BP Ekstraklasy po kilku latach nieobecności. Podopieczni Mariusza Jopa prezentują się w tym sezonie solidnie i obecnie są na czele tabeli Betclic 1. Ligi. Zespół z Reymonta ma za sobą intensywny okres. Najpierw awansował do 1/16 finału STS Pucharu Polski, pokonując Polonię Odrę Odrzański (1:0), a następnie w lidze ograł Polonię Bytom (1:0) i zremisował w derbach Krakowa z Wieczystą (1:1).

Choć wyniki budzą optymizm, to liczba zdobytych bramek pozostawia wiele do życzenia. – W takim momencie, w jakim byliśmy w tym tygodniu, czasu na to nie ma za dużo. Wiemy, że ten drugi dzień po meczu to jest taki moment, gdzie jest duży ryzyko urazu i trening strzelecki nie jest wskazany – przyznał Mariusz Jop, cytowany przez klubowy serwis.

– Chcemy trzymać długo piłkę, dominować w posiadaniu, ale też czekać na swoje momenty w fazie przejściowej troszeczkę się cofając niżej. Jeżeli my naciskamy, jesteśmy długo w posiadaniu, rywal musi się bronić, to przychodzi taki moment, że jest większe zmęczenie i spychamy go do obrony niskiej – podkreślił szkoleniowiec.

Jop został także zapytany o roszady w składzie. – Nie chcę mówić konkretnie, bo ułatwiamy trochę rywalowi zadanie. Natomiast mogę powiedzieć, że zmiana lub zmiany będą – dodał. Mecz Wisła Kraków – Ruch Chorzów rozpocznie się w niedzielę (5 października) o godzinie 20:30.