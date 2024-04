PressFocus Na zdjęciu: Marcin Grabowski

Marcin Grabowski wypada do końca sezonu

Marcowe spotkanie ligowe ze Zniczem Pruszków nie poszło po myśli Górnika Łęczna. Zespół prowadzony przez Pavola Stano przed własną publicznością tylko zremisował (1:1). Gospodarze przez znaczną część meczu prowadzili po golu Lukasa Klemenza, ale w doliczonym czasie gry wyrównał Shuma Nagamatsu. Tego meczu w szczególności nie będzie dobrze wspominał Marcin Grabowski.

Defensor Górnika Łęczna przedwcześnie musiał opuścić plac gry z powodu problemów z kolanem. Miesiąc po tym meczu, „Duma Lubelszczyzny” poinformowała, że były młodzieżowy reprezentant Polski nie wybiegnie już w tym sezonie na boisko, bowiem badania wykazały u 23-letniego lewego obrńcy zerwanie więzadeł pobocznych.

Lubelski klub w oficjalnym komunikacie opublikowanym na stronie klubowej poinformował również o stanie zdrowia dwóch innych piłkarzy. Egzon Kryeziu, który przed kampanią zerwał więzadła krzyżowe (ACL), właśnie wznowił indywidualne treningi. Jonathan de Amo Perez natomiast wróci do zajęć z zespołem w ciągu najbliższych kilku dni.

Górnik Łęczna wciąż liczy się w walce o bezpośredni awans do Ekstraklasy. „Duma Lubelszczyzny” bowiem zajmuje czwartą lokatę w tabeli z dorobkiem 45. zdobytych punktów. Zespół prowadzony przez Pavola Stano do drugiej w tabeli Arki Gdynia traci siedem oczek. Do końca sezonu Fortuna 1 Ligi pozostało już tylko siedem kolejek.

