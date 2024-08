Lech Poznań wypożyczył młodzieżowca. Trafił do 1. ligi

Bartosz Tomaszewski z Lecha Poznań trafił do Stali Stalowa Wola na zasadzie rocznego wypożyczenia. 19-latek gra na pozycji środkowego obrońcy.

Zuma Press/Alamy Na zdjęciu: Bartosz Tomaszewski

Wzmocnienie beniaminka 1. ligi

Stal Stalowa Wola po dwóch pierwszych kolejkach nowego sezonu Betclic 1. ligi ma na swoim koncie zero punktów i zajmuje ostatnie miejsce w stawce. Beniaminek zaplecza PKO Ekstraklasy do tej pory uległ w starciach z Górnikiem Łęczna i Miedzią Legnica. Tym samym słaby start może martwić zarówno władze klubu, jak i kibiców.

Dlatego też nie może dziwić, że zespół ze Stalowej Woli wciąż szuka wzmocnień i transferów. Najnowszym pozyskanym graczem przez drużynę trenera Ireneusza Pietrzykowskiego jest niejaki Bartosz Tomaszewski gracz Lecha Poznań. 19-latek jest wychowankiem Lecha Poznań i gra na pozycji obrońcy, choć do tej pory występował głównie w zespole rezerw, to kilkukrotnie znalazł się w meczowej kadrze Kolejorza.

Sprawdź także: Tabela Betclic 2. ligi – co, jak i gdzie?

Środkowy defensor został wypożyczony do Stali Stalowa Wola na rok. Na boiskach 2. ligi ma w sumie 35 występów i jednego gola. Przeszedł także przez wszystkie szczeble młodzieżowych reprezentacji Polski, od tej do lat 15 do lat 19, gdzie gra obecnie i ma cztery występy. Serwis “Transfermarkt” wycenia gracza z rocznika 2005 na 300 tysięcy euro.

Czytaj więcej: Artur Płatek: Gdy ktoś zaczyna od pytania o pieniądze, przestaję rozmawiać [WYWIAD]