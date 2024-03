Chrobry Głogów poinformował, że nie przyjmie kibiców Wisły Kraków w meczu zaplanowanym na 30 marca tego roku. To kolejny klub, który nie chce wpuścić fanów spod Wawela.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Od jakiegoś czasu trwa bojkot kibiców Wisły Kraków w czasie wyjazdów

Odmowę przyjęcia fanów “Białej Gwiazdy” właśnie potwierdził Chrobry Głogów

Wcześniej na taki ruch zdecydowały się m.in. ekipy Odry Opole czy GKS-u Tychy

Kolejny mecz, kolejny bez kibiców

Kibice Wisły Kraków od kilku miesięcy nie mogą obejrzeć z wysokości trybun spotkań swojej drużyny. To pokłosie wydarzeń z Radłowa koło Tarnowa, w wyniku których zmarł jeden z pseudokibiców przeciwnej do “Białej Gwiazdy” grupy sympatyków. Od tamtego momentu krakowianie mają swego rodzaju nieformalny zakaz stadionowy. Przyjęcia delegacji spod Wawela odmówiła m.in. Odra Opole czy GKS Tychy. Teraz to grono się powiększa o kolejnego pierwszoligowca.

Pod koniec marca tego roku “Biała Gwiazda” będzie rywalizować z Chrobrym Głogów na ich terenie. Jednak klub przekazał, że Wisła będzie musiała sobie radzić bez wsparcia swoich fanów.

– W przesłanej do klubu korespondencji Chrobry Głogów SA informuje, że działając na podstawie Uchwały PZPN […] Prezesa Zarządu Chrobrego Głogów SA „o zasadach sprzedaży biletów kibicom drużyn gości” informuje, że odmawia przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców Wisły Kraków na mecz zaplanowany na 30.03.2024 roku – czytamy w komunikacie.

