Kiedyś był wart 10 milionów euro. Teraz chce go beniaminek 1. ligi

Historyczny transfer w 1. lidze?!

Kotwica Kołobrzeg to jeden z trzech nowych zespołów w nadchodzącym sezonie Betclic 1. ligi, który wywalczył sobie w minionych rozgrywkach promocję do wyższej ligi. Ekipa znad morza kapitalnie sprawdziła się w 2. lidzie i zamierza to podtrzymać już po awansie. Zadanie jednak nie będzie łatwe, bowiem nachodzący sezon zaplecza PKO Ekstraklasy zapowiada się niezwykle emocjonująco i wyrównanie. Stąd też można spodziewać się wysokiego poziomu.

Niemniej Kotwica chce pokazać się z jak najlepszej strony i spokojnie zapewnić sobie utrzymanie w lidze. Pomóc w tym ma bardzo ciekawy transfer. Według informacji przekazanych na platformie X (dawniej Twitter) przez Norberta Skórzewskiego nowym graczem klubu z Kołobrzegu ma zostać niejaki Jean Pyerre. 26-letni ofensywny pomocnik z Brazylii swego czasu był wyceniany na 10 milionów euro przez serwis “Transfermarkt”.

To ten gość. 140 meczów w Gremio Porto Alegre (22g/14a). Nawet jedno spotkanie w U-17 Brazylii.



Na papierze gwiazda 1. ligi. Ciekawe, gdzie jest haczyk. https://t.co/9ARwoaDg8e pic.twitter.com/diJe6WZanr — Norbert Skórzewski (@NSkorzewski) July 4, 2024

Pyerre na swoim koncie ma 140 występów w zespole Gremio Porto Alegre, w których zdobył 22 gole i zanotował 14 asyst. Rozegrał również jedno spotkanie w reprezentacji Brazylii do lat 17. Ostatnio związany był z ekipą Ituano, gdzie rozegrał siedem spotkań i zanotował jedną asystę. Aktualnie wyceniany jest na milion euro.

