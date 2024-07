Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jacek Zieliński

Rekordowa kwota za transfer Vinagre do Legii

Legia Warszawa w czasie letniego okienka transferowego jest bardzo aktywna. Ostatnim ogłoszonym przez zespół ze stolicy transferem jest pozyskanie Rubena Vinagre. 25-letni lewy wahadłowy lub też pomocnik pochwalić może się – jak na nasze warunki – bardzo imponującym CV. Portugalczyk bowiem ma na swoim koncie 37 spotkań na boiskach Premier League oraz 12 w Serie A i 32 w lidze portugalskiej. Do tego zebrał także pojedyncze występy w Lidze Europy oraz Lidze Mistrzów.

Gracz Sportingu Lizbona jest przez Legię Warszawa tylko wypożyczony do końca tego sezonu. Jacek Zieliński, czyli dyrektor sportowy Wojskowych zapewnił zespołowi jednak klauzulę wykupu. Ta, jak donosi Piotr Koźmiński z “WP Sportowe Fakty” ma być absolutnie rekordowa. Według informacji przekazanych przez dziennikarza kwota zapisana w umowie to aż 2,4 miliona euro. Jak do tej pory największa suma transferowa w PKO Ekstraklasie wynosiła 1,84 miliona euro. Wówczas tyle Legia zapłaciła Zagłębiu Lubin za Bartosza Slisz.

Stołeczna drużyna w tym okienku potwierdziła już m.in. transfery Kacpera Chodyny z Zagłębia Lubin oraz Claude Goncalves, który grał dla Łudogorca Razgrad. Do klubu dołączył także Jean-Pierre Nsame, który przez większość swojej piłkarskiej kariery napastnik był związany z BSC Young Boys.

Czytaj więcej: Spowiedź Dawida Szwargi po fatalnym sezonie. “To było niedopuszczalne”