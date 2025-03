fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Mariusz Jop przed starciem Wisła Kraków – Kotwica Kołobrzeg

Wisła Kraków w piątek wieczorem wraca do ligowego grania po reprezentacyjnej przerwie. 13-krotni mistrzowie Polski jednocześnie mają zamiar wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Miedzią Legnica (1:2). Ogólnie krakowska ekipa ma też plan, aby wygrać drugie z rzędu spotkanie u siebie. 9 marca tego roku Biała Gwiazda w pokonanym polu zostawiła Górnik Łęczna (1:0). W ramach 25. kolejki Betclic 1. Ligi na drodze Wisły stanie Kotwica Kołobrzeg. Przed tym starciem swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

– Rywal, który pokazał, że w spotkaniu z teoretycznie lepszymi zespołami jest w stanie się mobilizować, jest w stanie skutecznie się bronić całym zespołem, więc myślę, że scenariusz może być taki, że ten zespół będzie się bronił nisko, liczył na kontrataki. Ale też może być tak, że zagrają odważnie, będą się chcieli pokazać. Myślę, że taki pozytywny impuls, który jest w tamtym zespole to to, że mogli zgłosić już zawodników przed ostatnią kolejką – mówił o beniaminku rozgrywek Mariusz Jop cytowany przez WislaPortal.pl.

W trakcie spotkania z dziennikarzami szkoleniowiec krakowian wypowiedział się też na temat mecz o Superpuchar Polski. Wiślacy zagrają z Jagiellonią Białystok. Mecz ma zacząć się w środę 2 kwietnia o godzinie 21:00.

– Myślę, że tak całkowicie odciąć się od tego nie da, bo jak zobaczymy o czym się głównie pisze w kontekście Wisły Kraków, to jednak tematem przewodnim jest Superpuchar… – rzekł Jop.

Mentalne wyzwanie przed Superpucharem

– Trudno jest odciąć piłkarzy od tych wiadomości. Natomiast my jako sztab cały tydzień pracowaliśmy nad tym, żeby fokus i na treningu i ten taki najbliższy cel był tematem głównym, czyli jutrzejsze spotkanie. Myślę, że zawodnicy też mają sporo tych doświadczeń i wiedzą, że jeżeli wcześniej się nie przygotuje dobrze do spotkania, a właśnie pod tym względem mentalnym, to już na samej murawie jest to bardzo trudno zmienić, więc cały czas pracujemy nad tym – powiedział szkoleniowiec krakowian.

Krakowska ekipa powalczy w piątek o swoje jedenaste zwycięstwo w tym sezonie. Taki sukces pozwoliłby Wiśle umocnić się w TOP 6 tabeli na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

