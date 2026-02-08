Jop wychwala talent Wisły Kraków. „Chętnie zostaje po treningach”

Wisła Kraków wygrała na inaugurację rundy wiosennej. W jej barwach zabłysnął Maciej Kuziemka, który ustrzelił dublet. Mariusz Jop ocenił w wywiadzie dla "Kanału Sportowego" potencjał młodego skrzydłowego.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop

Kuziemka ma duży potencjał. Ciągle chce się rozwijać

Wisła Kraków pewnym krokiem zmierza do Ekstraklasy. Rundę wiosenną zaczęła od wygranej 3-1 z GKS-em Tychy. Prawdziwą furorę zrobił Maciej Kuziemka, który w zasadzie od początku sezonu błyszczy na poziomie pierwszej ligi. Tym razem ustrzelił dublet, dwukrotnie trafiając głową w odstępie zaledwie kilku minut.

Rozwój skrzydłowego ekscytuje kibiców, który wierzą, że zrobi wielką karierę. W sumie 19-latek ma już na koncie sześć bramek oraz siedem asyst w lidze, a do tego jedną asystę w Pucharze Polski.

Mariusz Jop wychwala swojego podopiecznego, ujawniając jego nastawienie do piłki. Kuziemka jest bardzo ułożony i pracowity, o czym świadczy fakt, że ciągle chce się doskonalić.

– Bardzo ważne jest to, czego kibic nie widzi, czyli to, jak Maciek pracuje na każdym treningu, jak jest zaangażowany. To świadomy, inteligentny chłopak. W jego wypowiedziach słychać dużą dojrzałość. Oczywiście, nie jest tak, że to już teraz jest kompletny piłkarz. On ma świadomość pewnych deficytów. Najważniejsze jest to, że on chce się ciągle poprawiać. Bardzo chętnie zostaje po zajęciach na dodatkowe ćwiczenie.

– Pracuje nad swoimi słabszymi stronami, ale też doskonali to, w czym jest bardzo dobry – drybling, chęć wchodzenia w pojedynki. To też jest rzadkie, wraz ze sztabem mobilizujemy go i zachęcamy do tego, żeby to robił. Maciek jest piłkarzem, który ma spory potencjał. W mojej ocenie jest w stanie grać skutecznie na poziomie Ekstraklasy – stwierdził Jop w wywiadzie dla „Kanału Sportowego”.