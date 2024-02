fot. PressFocus Na zdjęciu: Ilkay Durmus

Dwa gole padły we wtorkowym zaległym spotkaniu Fortuna 1 Ligi z udziałem Górnika Łęczna i GKS-u Tychy

Wicelider musiał uznać wyższość drużyny Pavola Stano

Zielono-czarni włączyli się jednocześnie na dobre do walki o miejsce premiowane grą w barażach o awans do elity

Górnik lepszy od GKS-u

GKS Tychy to jeden z głównych kandydatów do awansu w tym sezonie na zapleczu PKO Ekstraklasy. Swoje ambicje związane z grą w elicie ekipa z Edukacji mogła potwierdzić we wtorkowy wieczór. Górnik Łęczna nie zamierzał jednak ułatwiać zadania rywalowi.

Finalnie ekipa z Tychów opuszczała plac gry na tarczy, przegrywając różnicą dwóch goli. Trafienia dla Górnika zaliczyli Kacper Łukasiak oraz Ilkay Durmus. GKS zaliczył jednocześnie siódmą porażkę w tym sezonie.

Kolejne spotkanie tyszanie rozegrają już w piątek, grając ponownie na wyjeździe. GKS zmierzy się z Wisłą Kraków. Górnik czeka natomiast starcie z Chrobrym Głogów, które odbędzie się w poniedziałek.