PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Śpiączka

GKS Tychy przywita Pogoń Siedlce

W najbliższy piątkowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w ramach 23. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. A w nim GKS Tychy przed własną publicznością podejmie Pogoń Siedlce.

Drużyny obecnie znajdują się w innym położeniu. Podopieczni Artura Skowronka imponują formę i marzą o awansie do baraży o awans do PKO BP Ekstraklasy. Beniaminek natomiast nie prezentuje się na miarę ligi, przez co ich sytuacja w tabeli wygląda bardzo źle. Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ zarówno jedni jak i drudzy liczą na zgarnięcie pełnej puli punktów.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u

remisem

wygraną Pogoni wygraną GKS-u

remisem

wygraną Pogoni 0 Votes

Fantastyczny start wiosny drużyny Artura Skowronka

GKS Tychy nie może sobie wyobrazić lepszego startu rundy wiosennej. Podopieczni Artura Skowronka zgarnęli bowiem komplet punktów w trzech meczach. Udało im się pokonać kolejno: Odrę Opole (5:1), Chrobry Głogów (3:1), a także Wartę Poznań (3:1).

Pogoń Siedlce natomiast czeka na premierowe wiosennej zwycięstwo. Beniaminek w trzech rozegranych spotkaniach zaliczył dwa remisy (1:1 z Ruchem Chorzów i 1:1 z Termaliką Nieciecza), a także poniósł jedną porażkę (1:3 z Wisłą Płock).

Mecze drużyny GKS Tychy Odra Opole 1 GKS Tychy 5 GKS Tychy 3 Chrobry Głogów 1 Warta Poznań 1 GKS Tychy 3 GKS Tychy 1 Arka Gdynia 1 Wisła Kraków 0 GKS Tychy 0 Mecze drużyny Pogoń Siedlce Pogoń Siedlce 1 Wisła Płock 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1 Pogoń Siedlce 1 Pogoń Siedlce 1 Ruch Chorzów 1 Pogoń Siedlce 2 Kotwica Kołobrzeg 1 Miedź Legnica 4 Pogoń Siedlce 1

Szalona zima w Siedlcach

GKS Tychy nie był aktywny podczas zimowego okienka transferowego. Gospodarze niedzielnego pojedynku dokonali w zasadzie tylko jednego wzmocnienia. Do drużyny pierwszoligowca trafił Noel Niemann z tureckiego Igdir FK. Pogoń Siedlce natomiast przeprowadziła wiele transferów, które mają pomóc drużynie w walce o utrzymanie. Beniaminek sprowadził m.in. Nikodema Zielonkę z Górnika Zabrze.

Reklama

GKS Tychy – Pogoń Siedlce: przewidywane składy

GKS Tychy: Łubik – Tecław, Budnicki, Dijaković – Keiblinger, Bieroński, Szpakowski, Błachewicz – Kubik, Rumin – Śpiączka

Pogoń Siedlce: Lemanowicz – Jakubik, Cassio, Flis, Miś – Dzięcioł, Drąg – Zielonka, Hrnciar, Demianiuk – Podliński

GKS Tychy wyraźnym faworytem

Według bukmachera Betclic, wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest GKS Tychy. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.72. W przypadku zwycięstwa Pogoni Siedlce natomiast sięga nawet 4.40.

Wynik Operator Kurs GKS Tychy 1.72 Remis 3.70 Pogoń Siedlce 4.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 marca 2025 18:34 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie