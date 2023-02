fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Odra Opole

Wisła Kraków nie zwalnia tempa w 2023 roku. Biała Gwiazda w piątkowy wieczór w spotkaniu 21. kolejki Fortuna 1 Ligi pokonała u siebie Odrę Opole (2:1). Bohaterem krakowskiej ekipy został Luis Fernandez, który okrasił występ dubletem.

Wisła Kraków wygrała dziewiąty mecz w sezonie

Luis Fernandez dogonił w klasyfikacji najlepszy strzelców Fortuna 1 Ligi dotychczasowego lidera Kamila Bilińskiego

Dwunastą porażkę w kampanii doznała Odra Opole

Wisła Kraków lepsza od Odry Opole

Wisła Kraków nie ukrywa swoich ambicji związanych z szybkim powrotem do elity. Biała Gwiazda ma zamiar co najmniej awansować w tej kampanii do baraży o awans do Ekstraklasy. Kolejną przeszkodą na drodze wiślaków do upragnionego celu była Odra Opole. Ekipa Adama Noconia walczy natomiast o ligowy byt.

Podopieczni Radosława Sobolewskiego w pierwszej części spotkania byli zespołem zdecydowanie lepszym od swoich przeciwników. Wisła miała kilka sytuacji strzeleckich, w tym dwa celne strzały, ale ostatecznie nie udało się jej zdobyć bramki przed przerwą. Na dodatek w 42. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Luis Fernandez.

Jeszcze przed przerwą @WislaKrakowSA mogła wyrównać, ale Artur Haluch zatrzymał Luisa Fernandeza 😯



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na https://t.co/blFKZmBbzg -> https://t.co/RnrlRuAlQ5 pic.twitter.com/Jn99HKFJJG — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) February 24, 2023

Goście natomiast skierowali piłkę do siatki w 38. minucie. W roli głównej wystąpił wówczas Borja Galan, który dośrodkowywał piłkę w pole karne. Ostatecznie jednak żaden z graczy nie dotknął piłki i ta wylądowała w bramce rywali. Tym samym na przerwę w lepszych nastrojach udali się piłkarze Odry.

Gol dla @ODRAOPOLEpl! Borja Galan wpisuje się na listę strzelców po… dośrodkowaniu #WISODR



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na https://t.co/blFKZmBbzg -> https://t.co/RnrlRuAlQ5 pic.twitter.com/zdcLzEQpn0 — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) February 24, 2023

W drugiej odsłonie meczu dominacja gospodarzy była jeszcze bardziej wyraźna niż w pierwszej. Niemniej Wisła długo waliła głową w mur. Co z tego, że miała więcej okazji bramkowych, skoro defensywa rywali potrafiła wychodzić w trudnych momentach z opresji.

Najskuteczniejszy snajper 13-krotnych mistrzów Polski wywiązał się jednak ze swojej roli w 68. minucie. Luis Fernandez dobił strzał Angela Rodado i mieliśmy 1:1. Na tym jednak 29-latek nie poprzestał, bo w 86. minucie ustalił wynik rywalizacji na 2:1. Były napastnik Khor Fakkan ma już na swoim koncie 13 goli, zrównując się w klasyfikacji najskuteczniejszych snajperów z Kamilem Bilińskim.

Dopięli swego zawodnicy @WislaKrakowSA! Luis Fernandez okazał się najsprytniejszy pod bramką @ODRAOPOLEpl #WISODR



📺 Gole, skróty i akcje z boisk F1L na https://t.co/blFKZmBbzg -> https://t.co/RnrlRuAlQ5 pic.twitter.com/dGAd7PYJD2 — Fortuna 1 Liga (@_1liga_) February 24, 2023

W następnej kolejce Białą Gwiazda uda się do Katowic, gdzie zmierzy się z miejscowym GKS-em. Tymczasem opolanie zagrają w Niepołomicach z Sandecją Nowy Sącz.