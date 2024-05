fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Rafał Górak i Wojciech Łobodziński po spotkaniu Arka Gdynia – GKS Katowice

GKS Katowice po 19 latach przerwy wywalczył awans do PKO Ekstraklasy. Pod dowództwem trenera Rafała Góraka ekipa z ulicy Bukowej pokonała w niedzielne popołudnie gdyńską Arkę (1:0), stając się drugim obok Lechii Gdańsk pewniakiem do gry w elicie w kolejnej kampanii. Po zakończeniu rywalizacji na temat meczu kilka zdań wyrazili szkoleniowcy obu drużyn.

Rafał Górak (GKS Katowice): – Wydaje mi się, że podsumowanie dzisiaj jest trudne. Jeszcze tydzień temu nie byliśmy pewni miejsca barażowego. Droga od 11. miejsca to jest taka historia, która na pewno utkwi w pamięci i to na lata. Ogólnie pięcioletni okres mojej pracy w GKS-ie, to czas, gdy byliśmy w 2 Lidze i doskonale wiem, jak wyglądała praca w klubie. Nie chodzi o to, że trzeba było coś odbudowywać. Nie tędy droga. Zagraliśmy udany mecz z Wisłą Kraków. Później miało miejsce udane dla nas spotkanie w Gdańsku, gdzie Lechia wygrała z Arką. To dało nam możliwość gry o pełną pulę, czyli o bezpośredni awans. Być może z mniejszym ciężarem mentalnym podchodziliśmy do tego spotkania. Zdobyliśmy piękną bramkę w pierwszej połowie, ale mieliśmy też swoją sytuację. Jesteśmy w Ekstraklasie i dla mnie to niesamowity moment i niesamowita chwila.

Wojciech Łobodziński (Arka Gdynia): – Zrobiliśmy za mało, aby wygrać dzisiaj ten mecz. Plan na to spotkanie był taki, jak wyglądało to przez pierwsze 20 minut. Tak chcieliśmy grać. Mieliśmy grać wysoko i agresywnie. Nie będę mówił o absencjach, bo wszystko zostało już na ten temat powiedziane. Jeszcze jednak nie jest koniec. Jako trener nie mogę sobie pozwolić na to, aby zespół siadł. To po ludzku są trudne momenty. Oddam całe serce dla drużyny i chłopaków, aby ten awans stał się faktem. To jest sport. Można być słabszym i przegrać. Cechą najlepszych jest jednak wyciąganie wniosków. Proszę pamiętać, że teoretycznie dwa spotkania mamy u siebie. Proszę o to, aby dać szansę drużynie. Mam kilka dni na to, aby pozbierać zespół.

