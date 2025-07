GKS Katowice we wtorek dopiął kolejne letnie wzmocnienie. Nowym zawodnikiem zespołu z województwa śląskiego został Jakub Łukowski. 29-latek w ubiegłym sezonie był zawodnikiem Widzewa Łódź.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Oficjalnie: Jakub Łukowski wzmocnił GKS Katowice

GKS Katowice ma za sobą bardzo dobry sezon jako beniaminek PKO Ekstraklasy. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, przez co drużyna prowadzona przez Rafała Góraka ma postawiony kolejny cel na nową kampanię. Władze klubu aktywnie pracują i dokonują interesujących wzmocnień. Szeregi zespołu z województwa śląskiego zasilił już m.in. Maciej Rosołek.

We wtorkowe późne popołudnie GKS Katowice przygotował kibicom niespodziankę. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej został ogłoszony kolejny transfer. Do zespołu prowadzonego przez Rafała Góraka zawitał Jakub Łukowski, który w minionym sezonie był związany z Widzewem Łódź.

Jakub Łukowski przeniósł się do GKS-u Katowice na zasadzie transferu definitywnego. Pomocnik związał się z nowym zespołem kontraktem, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2027 roku. Na papierze przeprowadzka 29-latka do zespołu Rafała Góraka zapowiada się niezwykle interesująco.

W minionym sezonie Jakub Łukowski rozegrał 30 spotkań w koszulce Widzewa Łódź. W tym czasie wychowanek Zawiszy Bydgoszcz zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców. 29-letni pomocnik może również pochwalić się trzema asystami.