Stal Rzeszów się nie zatrzymuje. Czwarte zwycięstwo z rzędu

Stal Rzeszów we wtorkowy wieczór mierzyła się na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Mecz ostatecznie ułożył się po myśli zespołu prowadzonego przez Marka Zuba, który zwyciężył 3:1.

PressFocus Na zdjęciu: Marek Zub

Stal Rzeszów pokonuje Chrobry Głogów

W jednym ze spotkań wtorkowego wieczoru doszło do ciekawego starcia, w którym Stal Rzeszów mierzyła się na wyjeździe z Chrobrym Głogów. Podopieczni Marka Zuba przystępowali do tej rywalizacji w dobrych nastrojach. Udało im się bowiem wygrać trzy poprzednie mecze. Gospodarze natomiast od miesiąca nie potrafili zgarnąć pełnej puli, przez co byli skazywani na porażkę.

Stal Rzeszów od pierwszego gwizdka zaznaczyła swoją dominację nad rywalem. Drużyna dowodzona przez Marka Zuba jednak na pierwsze trafienia musiała poczekać do 30. minuty. Wówczas podanie Andrija Prokicia zamienił na gola Jesus Diaz. Gospodarze nie potrafili odpowiedzieć na to trafienie, więc na przerwę schodzili ze stratą jednej bramki.

Druga odsłona rywalizacja miała podobny przebieg. Stal Rzeszów od wyjścia z szatni rozpoczęła dominację nad rywalem. W 59. minucie przyjezdni kibice po raz drugi mogli tego dnia cieszyć się z trafienia. Na listę strzelców wpisał się Jesus Diaz, który tym samym ustrzelił dublet w meczu z Chrobrym. Tym razem Kolumbijczyk wykorzystał podanie Sebastiena Thilla. Kwadrans później to piłkarze z Głogowa mogli się cieszyć. Kontaktowego gola bowiem strzelił Mateusz Ozimek. W 86. minucie rezultat spotkania na 3:1 ustalił Cesar Pena.

Stal Rzeszów w kolejnym ligowym meczu ugości przed własną publicznością Odrę Opole. Chrobry Głogów natomiast zmierzy się na wyjeździe z ŁKS-em Łódź.

Chrobry Głogów – Stal Rzeszów 1:3

Ozimek (74′) – Diaz (30′, 59′), Pena (86′)

