Ruch Chorzów dokonał właśnie czwartego letniego wzmocnienia. Do zespołu pierwszoligowca dołączył Patryk Szwedzik. Pomocnik związał się z nowym klubem dwuletnią umową z opcją przedłużenia.

PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Oficjalnie: Patryk Szwedzi wzmocnił Ruch Chorzów

Ruch Chorzów ma za sobą nieudany sezon. Władze klubu mają ambicje związane z PKO Ekstraklasą, przez co latem planują dokonać interesujących wzmocnień. Do tej pory pierwszoligowiec dokonał trzy letnie transfery. Niebieskim udało się pozyskać m.in. Shumę Nagamatsu z Korony Kielce. Możemy być pewni, że to nie jest koniec ich wzmocnień.

Tymczasem w czwartek Ruch Chorzów potwierdził kolejny letni transfer. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przyjście Patryka Szwedzika. Pomocnik związał się za pierwszoligowcem dwuletnią umową z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 24-latek dotychczas był związany z Chrobrym Głogów, do którego został wypożyczony ze Śląska Wrocław.

– Byłem zadowolony, gdy pierwszy raz usłyszałem o zainteresowaniu ze strony Ruchu. Były też inne kluby, z których otrzymałem sygnał, ale wybrałem Ruch i była to dla mnie łatwa do podjęcia decyzja. Mam już za sobą trochę meczów rozegranych w Ekstraklasie i Betclic 1 Lidze. Zdaję sobie sprawę, że muszę pokazywać swoje doświadczenie młodszym zawodnikom, a pomagać również starszym, gdy przyjdą trudniejsze chwile. Patrzę w przyszłość z optymizmem – powiedział zawodnik.

Patryk Szwedzik w minionym sezonie rozegrał 27 spotkań w koszulce Chrobrego Głogów. W tym czasie zdołał strzelić pięć goli oraz zaliczyć cztery asysty.