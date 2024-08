Raków Częstochowa gotowy pobić rekord transferowy! Polski snajper następcą Crnaca?

Raków Częstochowa znalazł następcę Ante Crnaca. Medaliki chcą sprowadzić Wiktora Bogacza z Miedzi Legnica. To może być rekord transferowy w Ekstraklasie - informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Raków chce polskiego napastnika. Wielki talent opuści I Ligę?

Raków Częstochowa sprzeda Ante Crnaca do Norwich City za 11 milionów euro. To olbrzymi zastrzyk gotówki, ale zarazem bardzo duże osłabienie, gdyż Chorwat był najważniejszą postacią w ofensywie drużyny Marka Papszuna. Tego lata Medaliki zarobią więc na sprzedażach swoich zawodników ponad 16 milionów euro. Co dalej? Tomasz Włodarczyk informuje, że klub ma konkretny plan na zastąpienie Crnaca. Numerem jeden na liście życzeń jest utalentowany Wiktor Bogacz z Miedzi Legnica.

20-letni napastnik jest uważany za piłkarza o bardzo dużym potencjale. Niedawno miał okazję opuścić I Ligę i przenieść się do Stanów Zjednoczonych. New York Red Bulls oferowało za niego 2 miliony euro, lecz z transferu zrezygnował sam Bogacz, który nie był przekonany, że to odpowiedni moment na tak daleką przeprowadzkę. Z tej sytuacji planuje skorzystać Raków, który zamierza sprowadzać młodych, utalentowanych graczy z potencjałem sprzedażowym.

Raków będzie musiał zaoferować podobne pieniądze do tych, które Miedzi obiecywali Amerykanie. Kwota w okolicach 2 milionów euro byłaby więc rekordem transferowym w Ekstraklasie. Medaliki są gotowe na takie ryzyko, bowiem mają nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zdołają sprzedać Bogacza z dużo większym zyskiem.

W tym sezonie I Ligi Bogacz strzelił dwie bramki w pięciu meczach. Bardzo udanie zakończył także poprzednią kampanię, kiedy to trafiał jak na zawołanie.