Wisła Kraków nie zwalnia tempa po zimowej przerwie

Biała Gwiazda w piątkowy wieczór odniosła dziewiąte zwycięstwo w sezonie

Na temat spotkania krakowskiej ekipy z Odrą Opole swoją opinię wyraził trener 13-krotnego mistrza Polski

Radosław Sobolewski o meczu z ligowym outsiderem

Wisła Kraków w tym roku nie zwalnia tempa. Biała Gwiazda wygrała trzecie spotkanie z rzędu, dzięki czemu wskoczyła już na miejsca barażowe – przynajmniej do sobotnich spotkań ligowych. Szkoleniowiec 13-krotnych mistrzów Polski przekazał, co było kluczem do zwycięstwa jego zespołu.

– Przede wszystkim chciałbym pogratulować chłopakom zwycięstwa i wywalczenia trzech punktów po bardzo dobrym meczu. To było spotkanie, w którym zagraliśmy bardzo konsekwentnie od początku do końca, mimo przypadkowo straconej bramki – mówił trener Radosław Sobolewski na pomeczowej konferencji prasowej.

– Chcieliśmy kruszyć mur i to się udało. Po raz kolejny drużyna pokazała charakter. Mimo że przegrywaliśmy 0:1, to wygraliśmy. Muszę przyznać, że bardzo mi się to podoba. Cenię dlatego bardzo mocno to zwycięstwo. Kolejny krok za nami i kolejny przed nami – kontynuował szkoleniowiec Białej Gwiazdy.

Bohaterem krakowskiej ekipy został Luis Fernandez, który zdobył dwie bramki. Na temat występu Hiszpan opiekun Wisły też wyraził kilka słów.

– Luis pokazał oddanie dla zespołu. Wiadomo, że to przykra sprawa, gdy nie wykorzystuje się rzutu karnego. Udowodnił jednak swoją jakość strzeleniem dwóch goli, dzięki czemu Wisła zwyciężyła – powiedział Sobolewski.

