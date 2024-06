Arka blisko cennego wzmocnienia. Kiedyś był objawieniem ligi

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl" pierwszym letnim ruchem Arki Gdynia do klubu będzie sprowadzenie Adama Ratajczyka z Zagłębia Lubin.

ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Adam Ratajczyk

Arka sięga po pomocnika Zagłębia Lubin

Arka Gdynia kilka tygodni temu w absolutnie koncertowy sposób przegrała walkę o awans do PKO Ekstraklasy. Jeszcze na kilka kolejek przed końcem rozgrywek w Fortuna 1. lidze wydawało się, że pewny jest ich powrót do elity po czterech sezonach nieobecności i że wraz z Lechią Gdańsk, która awans miała już w kieszeni, Trójmiasto zyska kolejny klub w najwyższej lidze w kraju.

Tak się jednak nie stało, więc gdynianie do kolejnego sezonu będą musieli przystąpić kolejny raz na zapleczu elity. Jednak sezon 2024/25 będzie pod wieloma względami różnił się od tego, który właśnie się zakończył. Arka zatrudniła już chociażby nowego dyrektora sportowego, który rozpoczyna budowę nieco innej drużyny, niż tej z minionej kampanii.

Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu “Meczyki.pl” pierwszym letnim ruchem Arki Gdynia do klubu będzie sprowadzenie Adama Ratajczyka z Zagłębia Lubin. To młody skrzydłowy, który ma na swoim koncie ponad 60 spotkań w Ekstraklasie, gdzie zdobył dwa gole i zanotował jedną asystę. Wychowanek ŁKS-u Łódź, w którym błysnął swego czasu piękna indywidualną akcją, w ostatnim sezonie grał jednak dla rezerw Miedziowych. W 2. lidze uzbierał 8 występów. Z kolei rok wcześniej był wypożyczony do Stali Mielec.

