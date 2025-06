Śląsk Wrocław liczy na odejście napastnika. Zainteresowanie Assadem Al Hamlawim wykazuje Universitatea Craiova, co potwierdza Bartosz Wieczorek. Wcześniej Rumuni złożyli ofertę za Angela Rodado.

fot. Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Assad Al-Hamlawi

Al Hamlawi i Rodado? Rumuni szukają w pierwszej lidze

Śląsk Wrocław po spadku z Ekstraklasy pragnie jak najszybciej wrócić do elity. Udało się zatrzymać na ławce trenerskiej Ante Simundzę, pod wodzą którego wiosną zespół ambitnie walczył o utrzymanie. Ta sztuka się nie udała, ale szkoleniowiec i tak pozostawił po sobie dobre wrażenie. Oprócz Simundzy, wrocławianie liczyli na pozostanie największych gwiazd. Wiele wskazuje na to, że dojdzie jednak do rozstania z Assadem Al Hamlawim, który bez zgody klubu opuścił zgrupowanie.

Al Hamlawi oraz jego otoczenie naciskają na odejście ze Śląska. Żadna z ofert nie okazała się jednak dotąd wystarczająco satysfakcjonująca. W umowie napastnika znajduje się klauzula wykupu, która wynosi milion euro. Klub nie wyobraża sobie, aby ten mógł jeszcze wrócić do łask Simundzy, więc pożegnanie jest tylko kwestią czasu.

Zainteresowanie Al Hamlawim wykazuje Universitatea Craiova. Między nim a klubem prowadzone są zaawansowane negocjacje. Niewykluczone, że wkrótce Śląsk otrzyma kolejną propozycję.

Mogę potwierdzić informacje rumuńskiego "Fanatik", który napisał, że Assadem Al Hamlawim zainteresowana jest Universitatea Craiova.



Co ciekawe, reprezentanta Palestyny osobiście miał zarekomendować… Tudor Baluta, a więc do niedawna piłkarz Śląska Wrocław.



Komedia. pic.twitter.com/Ed1TxLDzrP — Bartosz Wieczorek (@Bart_Wieczorek) June 30, 2025

Co ciekawe, Rumuni mają na oku kolejnego piłkarza z pierwszej ligi. Niedawno informowaliśmy o ofercie za Angela Rodado, która spotkała się z odmową ze strony Wisły Kraków. Universitatea Craiova chciała zapłacić za hiszpańską gwiazdę 750 tysięcy euro.