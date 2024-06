Legia potwierdziła wielki transfer. Z szeregów ligowego rywala

Paweł Andrachiewicz / PressFocus Na zdjęciu: KGHM Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

Legia ma nowego skrzydłowego

O tym ruchu mówiło się już od dłuższego czasu, ale teraz pogłoski znalazły oficjalne potwierdzenie. Legia Warszawa na zasadzie definitywnego transferu pozyskała piłkarza z szeregów ligowego rywala. Kacper Chodyna zamienił Zagłębie Lubin na trzeci zespół poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy.

Wojskowi za 25-letniego skrzydłowego zapłacą 860 tysięcy euro. Wychowanek akademii Lecha Poznań w 33 spotkaniach minionych rozgrywek ligowych strzelił siedem goli i zanotował dziesięć asyst. Chodyna popisał kontrakt ważny do końca sezonu 2027/28, a więc do 30 czerwca 2028 roku.

– Przejście do Legii to spełnienie marzeń. Chciałem znaleźć drużynę, w której będą miał szansę zagrać w pucharach. Klub oferuje mi wiele, żeby się rozwijać. Na pewno jestem zawodnikiem, który odpłaci się grą. Będę walczył, żeby mistrzostwo wróciło do Warszawy, bo wiem, że taki klub zasługuje na to. Chciałbym jak najszybciej się zgrać z zespołem, nauczyć się innych zawodników i żeby oni nauczyli się mnie. Cieszę się, że trafiłem do Legii – mówił Kacper Chodyna w rozmowie z klubowymi mediami.

Zobacz także: Znamy szczegółowy terminarz 1. kolejki PKO Ekstraklasy. Sezon rozpoczniemy w Białymstoku