Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Tomasz Pieńko celem transferowym Lecha Poznań

W ostatnim sezonie Lech Poznań zdobył dziewiąte w swojej historii mistrzostwo Polski. To oznacza, że drużyna Kolejorza zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Klub z województwa wielkopolskiego planuje poważnie wzmocnić swój skład, żeby realnie powalczyć o awans do najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Przypomnijmy, iż włodarze z Bułgarskiej sprowadzili już Mateusza Skrzypczaka, dla którego jest to powrót do domu po bardzo udanym pobycie w Jagiellonii Białystok.

Lech Poznań cały czas obserwuje rynek transferowy w poszukiwaniu kolejnych godnych uwagi zawodników. Takim ma być pomocnik Zagłębia Lubin – Tomasz Pieńko. Jak dowiedział się Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, działacze mistrzów PKO BP Ekstraklasy rozpoczęli prace nad pozyskaniem tego piłkarza. Młodzieżowemu reprezentantowi Polski pozostał tylko rok kontraktu z obecnym pracodawcą, co zwiększa szanse na przeprowadzkę dwudziestojednolatka.

Mimo że jeszcze niedawno Zagłębie Lubin oczekiwało za swojego zawodnika 4-5 milionów euro, to w tym momencie uzyskanie takich pieniędzy ze sprzedaży ofensywnego pomocnika jest nierealne. Lech Poznań może zaoferować sensowną kwotę podstawową plus wysoki procent od następnego transferu piłkarza. Tomasz Pieńko w koszulce ekipy Miedziowych rozegrał łącznie 111 meczów, zdobył 12 bramek i zaliczył 5 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 2 miliony euro.