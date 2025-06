Wisła Kraków będzie miała nowego stopera. Zaplanowano testy medyczne

Wisła Kraków sprowadzi Darijo Grujcicia, który do tej pory grał w Fortunie Sittard. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, 26-letni stoper w tym tygodniu przejdzie badania medyczne i podpisze dwuletnią umowę z pierwszoligowcem.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop - trener Wisły Kraków

Darijo Grujcic o krok od Wisły Kraków

Wisła Kraków nie śpi podczas trwającego letniego okna transferowego. Przypomnijmy, że w trakcie tegorocznego okienka do ekipy Białej Gwiazdy przenieśli się już Wiktor Staszak, Julius Ertlthaler oraz Julian Lelieveld. To jeszcze nie koniec zakupów w wykonaniu pierwszoligowego klubu, który marzy o powrocie do PKO BP Ekstraklasy. Jak dowiedział się Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, w tym tygodniu na testach medycznych stawi się przy Reymonta środkowy obrońca z Austrii – Darijo Grujcic.

Jeśli badania wypadną pomyślnie, to 26-letni stoper zwiąże się z Wisłą Kraków dwuletnim kontraktem. Zatem Mariusz Jop otrzyma wzmocnienie formacji defensywnej, o które prosił klubowych włodarzy. Darijo Grujcic w ostatnim czasie występował w barwach holenderskiej Fortuny Sittard (Eredivisie), a wcześniej grał w pięciu drużynach ze swojej ojczyzny. Mianowicie, mierzący 188 centymetrów zawodnik przywdziewał koszulki Austrii Lustenau, FC Wacker Innsbruck, FC Dornbirn, AKA Vorarlberg oraz FC Lustenau.

Warto dodać, że zespół Białej Gwiazdy uzbierał 62 punkty, przez co zajął 4. miejsce w tabeli w minionej kampanii Betclic 1. Ligi. To oznaczało grę w barażach, gdzie podopieczni Mariusza Jopa odpadli na etapie półfinału po porażce 1:2 z Miedzią Legnica. Ostatecznie bilety do elity wywalczyły następujące zespoły – Arka Gdynia, Bruk-Bet Termalica Nieciecza oraz Wisła Płock, która triumfowała w play-offach. Każdy z tych klubów miał już okazję rywalizować na najwyższym poziomie rozgrywkowym w niedalekiej przeszłości.