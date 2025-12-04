Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (04.12.2025)

Wisła Kraków w jednym z ciekawiej zapowiadających się spotkań 1/8 finału STS Pucharu Polski zagra z Zawiszą Bydgoszcz. Faworytem jest lider Betclic 1. Ligi. Sprawdź typy i kursy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: przewidywania

Wisła Kraków przegrała tylko raz od wreśnia, licząc wszystkie rozgrywki. 13-krotni mistrzowie Polski jednocześnie pewnym krokiem zmierzają w kierunku awansu do PKO BP Ekstraklasy. Jednocześnie ekipa Mariusza Jopa wciąż rywalizuje na dwóch frontach, mając też konkretne plany związane z rywalizacją w STS Pucharze Polski.

Zawisza Bydgoszcz to natomiast jedna z największych rewelacji krajowego pucharu. Ekipa z Betclic 3. Ligi co prawda przede wszystkim skupia się na walce o awans na poziom centralny w polskiej piłce. Nie zmienia to jednak faktu, że w momencie, gdy uwaga polskich kibiców będzie skupiona na arenie przy ulicy Gdańskiej, ekipa Adriana Stawskiego chce to wykorzystać.

Krakowska drużyna brała udział w siedmiu z ostatnich 10 meczów, w których padło powyżej 2,5 bramki. To może dawać do myślenia przed potyczką. W związku z tym można przemyśleć rozwiązanie z minimum trzema trafieniami. Mój typ: Powyżej 2,5 bramki – TAK.

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: ostatnie wyniki

Bydgoszczanie podejdą do czwartkowej rywalizacji, zajmując drugie miejsce w tabeli na czwartym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Zawisza podejdzie do spotkania po remisie z Lipno Steszew (1:1). Ogólnie w sześciu ostatnich potyczkach między drużynami ekipa z Bydgoszczy przegrała tylko raz. W pozostałych pięciu meczach wygrała cztery razy i w jednym spotkaniu zremisowała.

13-krotni mistrzowie Polski mają natomiast za sobą przekonujące zwycięstwo nad Stalą Mielec (3:1). Wisłą zatem błyskawicznie wróciła na zwycięskie tory po remisie z Pogonią Siedlce (0:0). Ogólnie w roli gościa krakowska drużyna jest porażki od 21 września.

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: historia

Drużyna zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu po raz pierwszy od marca 2015 roku. Górą był wówczas Zawisza (1:0). Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach między zespołami trzykrotnie górą byli bydgoszczanie i dwa razy lepsza była Biała Gwiazda.

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: kto awansuje?

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: przewidywane składy

Gospodarze do rywalizacji przystąpią najpewniej w swoim optymalnym zestawieniu. U gości okazję do odpoczynku od trenera może otrzymać Angel Rodado, który w tej kampanii jest maszynka do zdobywania bramek w Betclic 1. Lidze. Poza grą w Wiśle są natomiast: Alan Uruga, Kacper Skrobański, Rafał Mikulec, Bartosz Jaroch, Piotr Starzyński i Bartosz Talar.

Zawisza: Oczkowski – Wszołek, Golak, Staniak, Sławek, Rak, Szramowski, Kona, Cywiński, Prałat, Kozłowski

Jagiellonia: Broda – Colley, Biedrzycki, Kutwa, Krzyżanowski, Marc Carbo, Omić, Kuziemka, Ertlhaler, Duarte, Nikaj.

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: kursy bukmacherskie

Goście są postrzegani przez ekspertów jako faworyt potyczki. Typ na zwycięstwo Wisły kształtuje się na poziomie 1.35. Remis oszacowano na 5.75. Z kolei rozwiązanie na wygraną Zawiszy wyceniono na 8.00 i to zdecydowanie najmniej realny wariant według bukmacherów.

Kursy nie są obecnie dostępne.

Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków: transmisja

Czwartkowa batalia będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Zawisza Bydgoszcz – Wisła Kraków zacznie się o godzinie 20:45 i będzie emitowana na antenie TVP Sport. Rywalizację skomentują Michał Zawacki i Adam Marciniak. Mecz można też obejrzeć w internecie dzięki stronie internetowej TVPSport.pl i aplikacji TVP Sport na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

