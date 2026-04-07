Zawisza Bydgoszcz – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (08.04.2026)

Zawisza Bydgoszcz podejmie Górnika Zabrze w 1/2 finału STS Pucharu Polski. Spotkanie odbędzie się w środę (8 kwietnia) o godz. 18:00. Trzecioligowiec chce sprawić kolejną niespodziankę w krajowym pucharze.

Zawisza – Górnik: typy bukmacherskie

Zawisza Bydgoszcz podejmie Górnika Zabrze w półfinale STS Pucharu Polski. Trzecioligowiec jest największą sensacją tegorocznych rozgrywek i tylko jeden mecz dzieli ekipę Adriana Stawskiego od wielkiego finału na PGE Narodowym. Niebiesko-Czarni w poprzednich rundach wyeliminowali m.in. Wisłę Kraków i Chojniczankę Chojnice, udowadniając, że w krajowym pucharze nie ma rzeczy niemożliwych. W rundzie wiosennej pozostają niepokonani, a jedyne potknięcie zanotowali w starciu z Kluczevią Stargard.

Z kolei drużyna Michala Gasparika musiała wcześniej uporać się z dużo bardziej wymagającymi rywalami – Lechem Poznań, Lechią Gdańsk czy Arką Gdynia. Górnik nadal utrzymuje się w czołówce Ekstraklasy i wszystko wskazuje na to, że minimum na ten sezon to awans do europejskich pucharów. Do Bydgoszczy przyjedzie więc w roli faworyta, ale też ze świadomością, że presja jest wyłącznie po jego stronie.

Czy romantyczna opowieść Zawiszy potrwa jeszcze jeden wieczór? Puchar Polski wielokrotnie pokazywał, że logika ligi nie zawsze ma tu zastosowanie. Determinacja gospodarzy może zderzyć się z doświadczeniem i jakością gości w sposób, który nie przyniesie szybkiego rozstrzygnięcia. Mój typ: remis.

Zawisza – Górnik: ostatnie wyniki

Piłkarze Zawiszy w Wielka Sobotę dopisali do swojego dorobku kolejne zwycięstwo. Bydgoszczanie pokonali na wyjeździe Pogoń Nowe Skalmierzyce (1:0), a bohaterem spotkania został Wojciech Szumilas, który strzelił gola. Forma Rycerzy Pomorza w ostatnich tygodniach naprawdę może imponować. Wcześniej ograli Tłuchowię Tłuchowo (1:0) oraz Unię Swarzędz (1:0), zremisowali bezbramkowo z Kluczevią Stargard, a także pokonali rezerwy Pogoni Szczecin.

Z kolei Górnik kilka dni temu rozbił na własnym stadionie Cracovię (3:0). Pierwszą bramkę w barwach Zabrzan zdobył Francuz Yvan Ikia Dimi, a kolejne trafienia dołożyli Jarosław Kubicki i Michał Rakoczy. W zeszłym miesiącu Górnik bezbramkowo zremisował z Widzewem Łódź i Motorem Lublin, ale odniósł też cenne zwycięstwo nad Rakowem Częstochowa (3:1). W ćwierćfinale Pucharu Polski piłkarze Gapsarika ograli Lecha Poznań (1:0) przy Bułgarskiej.

Zawisza – Górnik: historia

Ostatni raz obie drużyny zmierzyły się w sezonie 2014/2015 na poziomie Ekstraklasy. Wówczas górą byli Zabrzanie. W 2014 roku zespoły spotkały się w ćwierćfinale Pucharu Polski i wtedy to Zawisza wygrał oba spotkania.

Zawisza – Górnik: kursy bukmacherskie

Nie ma wątpliwości, że faworytem tego spotkania jest Górnik. Kursy oferowane przez bukmacherów wyraźnie to potwierdzają. Zwycięstwo Zabrzan wyceniane jest na około 1.36. Na wygrana Zawiszy Bydgoszcz kursy sięgają mniej więcej 7.50. Remis natomiast oscyluje w granicach 5.60.

Zawisza Bydgoszcz Remis Górnik Zabrze 8.80 5.40 1.34 8.80 5.40 1.34

Zawisza – Górnik: przewidywane składy

Zawisza Bydgoszcz: Oczkowski – Sławek, Golak, Staniak, Wszołek – Rak, Kona, Szamonowski, Stywiński, Strzyżewski – Kozłowski

Górnik Zabrze: Łubik – Olkowski, Janicki, Josema, Janża – Hellebrand – Ikia Dimi, Sadilek, Kubicki, Chłań – Liseth

Zawisza – Górnik: sonda

Zawisza – Górnik: transmisja meczu

Mecz Zawisza Bydgoszcz – Górnik Zabrze w ramach 1/2 finału STS Pucharu Polski zostanie rozegrany w środę (8 kwietnia) o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

