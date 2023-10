Zagłębie Sosnowiec - Polonia Warszawa, typy na mecz 11. kolejki pierwszej ligi. Obie drużyny są włączone w walkę o utrzymanie, a w niedzielę zagrają między sobą. Beniaminek uda się bowiem z wizytą do Sosnowca. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Warszawa

Zagłębie Sosnowiec Polonia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 października 2023 16:26 .

Zagłębie – Polonia, typy i przewidywania

Od początku sezonu 2023/2024 mecze z udziałem Polonii Warszawa zapewniają wielkie emocje. W tych spotkaniach pada bowiem najwięcej bramek, jeśli weźmiemy pod uwagę całą stawkę pierwszej ligi. Nie przekłada się to jednak na zdobycz punktową, gdyż beniaminek znajduje się w tabeli tuż nad strefą spadkową. W niedzielę Polonię czeka starcie w Sosnowcu, które można określić bezpośrednim meczem o utrzymanie w pierwszej lidze. Zarówno Zagłębie, jak i warszawiacy nie mogą złapać odpowiedniego rytmu i regularności. Pod wodzą Artura Derbina Zagłębie dopiero rośnie, co może dobrze zwiastować na drugą część sezonu. Przed własną publicznością powinno poradzić sobie z mizernym rywalem. Mój typ – wygrana Zagłębia.

Zagłębie – Polonia, ostatnie wyniki

Zagłębie Sosnowiec od początku sezonu spisuje się poniżej oczekiwań. Po obiecującym okienku transferowym traktowano ich jako potencjalnego “czarnego konia” całych rozgrywek. Po dziesięciu kolejkach zespół Artura Derbina zgromadził zaledwie dziewięć punktów. W minionej kolejce zanotował cenny remis na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Wcześniej pokonał Gryf Wejherowo, zapewniając sobie awans do 1/16 finału Pucharu Polski.

Polonia Warszawa również nie może dobrze wpasować się do pierwszoligowych rozgrywek. Dotychczas uzbierała zaledwie punkt więcej od najbliższych rywali. Na swoim koncie ma serię dwóch kolejnych zwycięstw – w lidze z Podbeskidziem (2-0) oraz Pucharze Polski ze Skrą Częstochowa (3-2 po dogrywce).

Zagłębie – Polonia, historia

Ostatni raz te drużyny spotkały się ze sobą w sezonie 2006/2007. Wówczas na poziomie pierwszoligowym Zagłębie Sosnowiec przed własną publicznością wygrało 3-1, a w Warszawie triumfowała Polonia, która pokonało najbliższych rywali 1-0. Później obie ekipy nie stawały sobie na drodze.

Zagłębie – Polonia, kursy bukmacherskie

Jako faworyt do tego starcia przystąpi Zagłębie Sosnowiec, które będzie jego gospodarzem. Kurs na wygraną ekipy Artura Derbina wynosi 2.10. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Polonii Warszawa na wyjeździe jest to nawet aż 3.50. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL można liczyć na bonusy o wartości do 630 zł, na co składa się zakład bez ryzyka oraz darmowy zakład.

Zagłębie – Polonia, przewidywane składy

Zagłębie: Kos, Jończy, Bykov, Dalić, Wrzesiński, Bonecki, Rozwandowicz, Ziemann, Valencia, Zielonka, Biliński

Polonia: Kuchta, Kowalski-Haberek, Grudniewski, Kołodziejski, Zawistowski, Michalski, Okhronchuk, Biedrzycki, Kłuska, Koton, Kobusiński

Zagłębie – Polonia, kto wygra?

Zagłębie – Polonia, transmisja meczu

Niedzielny mecz 11. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Zagłębiem Sosnowiec a Polonią Warszawa rozpocznie się o godzinie 18. Transmisja z tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport Premium 2.

