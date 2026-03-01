Zagłębie Lubin – Wisła Płock: typy, kursy, zapowiedź (02.03.2026)

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W 23. serii gier zespół Miedziowych zmierzy się z ekipą Nafciarzy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w najbliższy poniedziałek, czyli 2 marca, o godzinie 19:00.

imageBROKER.com / Alamy Na zdjęciu: Leszek Ojrzyński

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, typy i przewidywania

W 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy czeka nas ciekawy pojedynek między Zagłębiem Lubin a Wisłą Płock. Zespół Miedziowych z 35 punktami zajmuje pozycję wicelidera i na pewno będzie chciał umocnić w czołówce tabeli. Natomiast drużyna Nafciarzy, mająca na koncie 33 oczka, plasuje się na 6. miejscu w stawce. Obie ekipy liczą się więc w walce o najwyższe cele. To spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie oraz emocjonująco. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w ten poniedziałek, 2 marca o godzinie 19:00.

Uważam, że w tym pojedynku oba zespoły zdobędą bramkę, dlatego umieszczam taki zakład na kuponie. Liczę na otwarte widowisko. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

BTTS – tak

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

Zagłębie Lubin przystąpi do nadchodzącego meczu osłabione brakiem trzech piłkarzy – Dominika Hładuna, Aleksa Ławniczaka oraz Luki Lucicia. W Wiśle Płock nie zobaczymy natomiast dwóch zawodników – Ibana Salvadora i Jorge Jimeneza. Zatem oba zespoły będą musiały radzić sobie bez kilku ważnych zawodników w jutrzejszym pojedynku.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin w dwóch ostatnich kolejkach PKO BP Ekstraklasy odniosło zwycięstwo 2:0 nad Lechią Gdańsk i zremisowało 0:0 z Rakowem Częstochowa. Z kolei Wisła Płock w tym okresie poniosła dwie bolesne porażki – 1:2 z Legią Warszawa oraz 0:2 z Widzewem Łódź. Opisywane wyniki pokazują, że w ostatnim czasie lepiej prezentuje się ekipa gospodarzy.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, historia

Bezpośrednie starcia Zagłębia Lubin z Wisłą Płock w ostatnich latach były niezwykle zacięte. W pięciu poprzednich meczach trzy razy wygrywała ekipa Nafciarzy, a dwukrotnie triumfowała drużyna Miedziowych, przy czym nie padł żaden remis. Ten bilans wskazuje zatem na niewielką przewagę zespołu gości w konfrontacjach wymienionych klubów.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem tego spotkania są gospodarze, którzy będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną Zagłębia Lubin wynosi około 2.45, typ na zwycięstwo Wisły Płock to mniej więcej 2.95, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.05. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.

Zagłębie Lubin Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2026 01:12

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Burić – Grzybek, Nalepa, Michalski, Yakuba – Dąbrowski, Kolan – Diaz, Reguła, Corluka – Michalis Kosidis

Wisła Płock: Leszczyński – Haglind-Sangre, Kamiński, Mijusković – Rogelj, Nowak, Pacheco, Djalo, Gallapeni – Niarchos, Sekulski

Zagłębie Lubin – Wisła Płock, transmisja meczu

Pojedynek między Zagłębiem Lubin a Wisłą Płock oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, a także w serwisie CANAL+ online. Zawody skomentują Tomasz Witas i Tomasz Wieszczycki. Początek rywalizacji na KGHM Zagłębie Arenie już w ten poniedziałek, 2 marca o godzinie 19:00.

