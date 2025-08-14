Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2025)

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (15 sierpnia) o godzinie 18:00.

Zagłębie – Lechia, typy bukmacherskie

Piątkowe zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Zagłębie Lubin przed własną publicznością podejmie Lechię Gdańsk. Będzie to starcie ekip, które nie mają udanego początku sezonu. Gospodarze znajdują się tuż nad strefą spadkową. Podopieczni Johna Carvera natomiast są na ostatnim miejscu w tabeli. Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ zarówno jedni jak i drudzy chcą sięgnąć po swoje pierwsze zwycięstwo w trwającej kampanii ligowej.

Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty zgarnie drużyna gospodarzy. Mój typ: wygrana Zagłębia Lubin

Zagłębie – Lechia, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin dotychczas nie zaznało smaku zwycięstwa w nowym sezonie. W trzech rozegranych spotkaniach drużyna Jacka Ojrzyńskiego zaliczyła dwa remisy (2:2 z GKS-em Katowice oraz 1:1 z Koroną Kielce), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Widzewem Łódź).

Lechia Gdańsk również jeszcze nie wygrała w nowym sezonie. Ekipa Johna Carvera po czterech kolejkach ma na koncie dwa remisy (2:2 z Cracovią oraz 3:3 z Motorem Lublin), a także dwie porażki (1:2 z Górnikiem Zabrze i 3:4 z Lechem Poznań).

Zagłębie – Lechia, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi zespołami i oba przyniosły wiele emocji. Jesienią padł remis 1:1. W rundzie wiosennej natomiast triumfowała Lechia Gdańsk rezultatem 3:1. Wcześniejsze trzy rywalizacje kończyły się zarówno jednym zwycięstwem Biało-Zielonych, jednym remisem, jak i jedną wygraną Zagłębia Lubin.

Zagłębie – Lechia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej potyczki jest Zagłębie Lubin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwie Lechii Gdańsk natomiast sięga nawet 3.00.

Zagłębie Lubin Lechia Gdańsk 2.30 3.40 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2025 22:36 .

Zagłębie – Lechia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Zagłębia

remisem

wygraną Lechii wygraną Zagłębia 50%

remisem 0%

wygraną Lechii 50% 4+ Votes

Zagłębie – Lechia, przewidywane składy

Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Lechia Gdańsk John Carver Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 30 Hładun 27 Kłudka 25 Nalepa 5 Ławniczak 3 Yakuba 39 Kocaba 8 Dąbrowski 44 Reguła 18 Radwański 17 Wdowiak 77 Szmyt 7 Viunnyk 89 Bobcek 79 Sezonienko 5 Żelizko 10 Kapić 11 Mena 16 Jaunzems 15 Dyachuk 3 Olsson 27 Vojtko 1 Weirauch 30 Hładun 27 Kłudka 25 Nalepa 5 Ławniczak 3 Yakuba 39 Kocaba 8 Dąbrowski 44 Reguła 18 Radwański 17 Wdowiak 77 Szmyt 7 Viunnyk 89 Bobcek 79 Sezonienko 5 Żelizko 10 Kapić 11 Mena 16 Jaunzems 15 Dyachuk 3 Olsson 27 Vojtko 1 Weirauch 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Lechia Gdańsk John Carver Rezerwowi 4 Damian Michalski 6 Tomasz Makowski 7 Marek Mroz 9 Michalis Kosidis 11 Arkadiusz Woźniak 19 Jakub Sypek 20 Mateusz Dziewiatowski 22 Adam Matysek 26 Jakub Kolan 35 Luka Lucic 36 Kamil Nowogonski 99 Cyprian Popielec 6 Karl Wendt 21 Michal Glogowski 23 Milosz Kalahur 26 Bartosz Brzek 33 Tomasz Wojtowicz 72 Mohamed Awad Alla 81 Kacper Gutowski 90 Dawid Kurminowski 99 Tomasz Neugebauer

Zagłębie – Lechia, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

