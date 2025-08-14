Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2025)

13:18, 14. sierpnia 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Zagłębie Lubin - Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w piątek (15 sierpnia) o godzinie 18:00.

Dominik Hładun
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Dominik Hładun

Zagłębie – Lechia, typy bukmacherskie

Piątkowe zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Zagłębie Lubin przed własną publicznością podejmie Lechię Gdańsk. Będzie to starcie ekip, które nie mają udanego początku sezonu. Gospodarze znajdują się tuż nad strefą spadkową. Podopieczni Johna Carvera natomiast są na ostatnim miejscu w tabeli. Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ zarówno jedni jak i drudzy chcą sięgnąć po swoje pierwsze zwycięstwo w trwającej kampanii ligowej.

Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty zgarnie drużyna gospodarzy. Mój typ: wygrana Zagłębia Lubin

STS
2.30
wygrana Zagłębia Lubin
Zagraj!
*Kursy z 13.08.2025 22:31 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Zagłębie – Lechia, ostatnie wyniki

Zagłębie Lubin dotychczas nie zaznało smaku zwycięstwa w nowym sezonie. W trzech rozegranych spotkaniach drużyna Jacka Ojrzyńskiego zaliczyła dwa remisy (2:2 z GKS-em Katowice oraz 1:1 z Koroną Kielce), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Widzewem Łódź).

Lechia Gdańsk również jeszcze nie wygrała w nowym sezonie. Ekipa Johna Carvera po czterech kolejkach ma na koncie dwa remisy (2:2 z Cracovią oraz 3:3 z Motorem Lublin), a także dwie porażki (1:2 z Górnikiem Zabrze i 3:4 z Lechem Poznań).

Zagłębie – Lechia, historia

W minionym sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi zespołami i oba przyniosły wiele emocji. Jesienią padł remis 1:1. W rundzie wiosennej natomiast triumfowała Lechia Gdańsk rezultatem 3:1. Wcześniejsze trzy rywalizacje kończyły się zarówno jednym zwycięstwem Biało-Zielonych, jednym remisem, jak i jedną wygraną Zagłębia Lubin.

Zagłębie – Lechia, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem piątkowej potyczki jest Zagłębie Lubin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwie Lechii Gdańsk natomiast sięga nawet 3.00.

Zagłębie Lubin
Lechia Gdańsk
2.30
3.40
3.00
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 sierpnia 2025 22:36.

Zagłębie – Lechia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Zagłębia
  • remisem
  • wygraną Lechii
  • wygraną Zagłębia 50%
  • remisem 0%
  • wygraną Lechii 50%

4+ Votes

Zagłębie – Lechia, przewidywane składy

Zagłębie – Lechia, transmisja meczu

Spotkanie Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.