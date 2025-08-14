Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (15.08.2025)

Zagłębie – Lechia, typy bukmacherskie
Piątkowe zmagania w ramach 5. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy rozpoczną się od starcia, w którym Zagłębie Lubin przed własną publicznością podejmie Lechię Gdańsk. Będzie to starcie ekip, które nie mają udanego początku sezonu. Gospodarze znajdują się tuż nad strefą spadkową. Podopieczni Johna Carvera natomiast są na ostatnim miejscu w tabeli. Nadchodzące starcie zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ zarówno jedni jak i drudzy chcą sięgnąć po swoje pierwsze zwycięstwo w trwającej kampanii ligowej.
Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty zgarnie drużyna gospodarzy. Mój typ: wygrana Zagłębia Lubin
Zagłębie – Lechia, ostatnie wyniki
Zagłębie Lubin dotychczas nie zaznało smaku zwycięstwa w nowym sezonie. W trzech rozegranych spotkaniach drużyna Jacka Ojrzyńskiego zaliczyła dwa remisy (2:2 z GKS-em Katowice oraz 1:1 z Koroną Kielce), a także poniosła jedną porażkę (0:1 z Widzewem Łódź).
Lechia Gdańsk również jeszcze nie wygrała w nowym sezonie. Ekipa Johna Carvera po czterech kolejkach ma na koncie dwa remisy (2:2 z Cracovią oraz 3:3 z Motorem Lublin), a także dwie porażki (1:2 z Górnikiem Zabrze i 3:4 z Lechem Poznań).
Zagłębie – Lechia, historia
W minionym sezonie doszło do dwóch spotkań między tymi zespołami i oba przyniosły wiele emocji. Jesienią padł remis 1:1. W rundzie wiosennej natomiast triumfowała Lechia Gdańsk rezultatem 3:1. Wcześniejsze trzy rywalizacje kończyły się zarówno jednym zwycięstwem Biało-Zielonych, jednym remisem, jak i jedną wygraną Zagłębia Lubin.
Zagłębie – Lechia, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem piątkowej potyczki jest Zagłębie Lubin. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.30. W przypadku zwycięstwie Lechii Gdańsk natomiast sięga nawet 3.00.
Zagłębie – Lechia, kto wygra?
Zagłębie – Lechia, przewidywane składy
|4Damian Michalski
|6Tomasz Makowski
|7Marek Mroz
|9Michalis Kosidis
|11Arkadiusz Woźniak
|19Jakub Sypek
|20Mateusz Dziewiatowski
|22Adam Matysek
|26Jakub Kolan
|35Luka Lucic
|36Kamil Nowogonski
|99Cyprian Popielec
|6Karl Wendt
|21Michal Glogowski
|23Milosz Kalahur
|26Bartosz Brzek
|33Tomasz Wojtowicz
|72Mohamed Awad Alla
|81Kacper Gutowski
|90Dawid Kurminowski
|99Tomasz Neugebauer
Zagłębie – Lechia, transmisja meczu
Spotkanie Zagłębie Lubin – Lechia Gdańsk obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
