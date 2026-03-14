Zagłębie Lubin – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (15.03.2026)

Zagłębie Lubin zagra z Lechem Poznań w hicie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja odbędzie się w niedzielę (15 marca) o godz. 14:45. Mistrz Polski jedzie na teren aktualnego lidera tabeli.

Zagłębie – Lech: typy bukmacherskie

Zagłębie Lubin podejmie Lecha Poznań w najciekawiej zapowiadającym się meczu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi po zwycięstwie nad Piastem Gliwice sensacyjnie wskoczyli na fotel lidera tabeli i udowodnili, że w tym sezonie mogą namieszać w ligowej czołówce. Duża w tym zasługa trenera Leszka Ojrzyńskiego, który wykonuje znakomitą pracę. Jego zespół wygrał cztery z pięciu ostatnich spotkań.

Nic więc dziwnego, że władze klubu jeszcze przed starciem z aktualnym mistrzem Polski zdecydowały się przedłużyć kontrakt z 53-letnim szkoleniowcem – nowa umowa będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia. Gorsze nastroje panują natomiast w Poznaniu. Lech jeszcze niedawno miał serię sześciu zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach, jednak ostatnie tygodnie przyniosły niespodziewane załamanie formy. Drużyna Nielsa Frederiksena przegrała trzy kolejne mecze i musi szybko znaleźć sposób, by zatrzymać niepokojący trend. Mimo to Kolejorz wciąż zajmuje trzecie miejsce w tabeli i pozostaje w grze o najwyższe cele.

Spotkanie w Lubinie zapowiada się więc niezwykle interesująco. Lider zmierzy się z zespołem, który pilnie potrzebuje przełamania. Jeśli jednak Poznaniacy chcą myśleć o powrocie na zwycięską ścieżkę, to właśnie teraz jest moment, by pokazać charakter. Moim zdaniem czarna seria Lecha dobiegnie końca w ten weekend. Mój typ: wygrana Lecha Poznań.

Zagłębie – Lech: ostatnie wyniki

Piłkarze Zagłębia w ubiegły weekend wybrali się do Gliwic na mecz z Piastem. Do przerwy Miedziowi przegrywali, jednak po zmianie stron pokazali charakter i odwrócili losy spotkania, ostatecznie wygrywając (3:1). Było to kolejne udane spotkanie drużyny z Lubina w ostatnich tygodniach. Wcześniej Zagłębie pokonało Wisłę Płock (2:0) oraz Lechię Gdańsk (2:0). Z kolei z Rakowem Częstochowa Lubinianie bezbramkowo zremisowali. Komplet punktów zdobyli także po zwycięstwie nad Koroną Kielce (2:1).

W czwartek Poznaniacy przegrali u siebie z Szachtarem Donieck (1:3) w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Konferencji. Honorowego gola dla gospodarzy strzelił Mikael Ishak. Wcześniej „Kolejorz” musiał uznać wyższość Widzewa Łódź (1:2) oraz Górnika Zabrze (0:1). Na początku marca zespół z Poznania stoczył natomiast efektowny pojedynek z Rakowem Częstochowa, wygrywając (4:3). Jeszcze pod koniec lutego Lech pokonał także fiński KuPS Kuopio w europejskich pucharach.

Zagłębie – Lech: historia

Jesienią Miedziowi pokonali Kolejorza (2:1) w Poznaniu. Bramki dla gości zdobyli Aleks Ławniczak i Michail Kosidis, natomiast dla lechitów trafił Filip Jagiełło, który obecnie zmaga się z kontuzją. W poprzednim sezonie Lech wygrał z Zagłębiem (3:1) na własnym stadionie. Na Dolnym Śląsku również był górą, odnosząc skromne zwycięstwo (1:0) po trafieniu Antonio Sousy.

Zagłębie – Lech: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego hitu w Lubinie, według kursów bukmacherskich, jest Lech. Kurs na wygraną Poznaniaków w ofertach bukmacherów wynosi około 2.12. Tymczasem zwycięstwo Zagłębia zostało wycenione na poziomie mniej więcej 4.00, a remis 3.30.

Zagłębie Lubin Remis Lech Poznań 3.50 3.30 2.05 4.00 3.15 2.12 4.00 3.30 2.12 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 marca 2026 15:01

Zagłębie – Lech: przewidywane składy

Zagłębie Lubin: Burić – Grzybek, Nalepa, Michalski, Yakuba – Kocaba, Kolan – Diaz, Reguła, Corluka – Kosidis

Lech Poznań: Mrozek – Gumny, Mońka, Skrzypczak, Gurgul – Gholizadeh, Kozubal, Rodriguez, Bengtsson, Palma – Ishak

Zagłębie – Lech: transmisja meczu

Mecz Zagłębie Lubin – Lech Poznań w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (15 marca) o godzinie 14:45. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

