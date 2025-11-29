Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

Zagłębie Lubin zagra na własnym obiekcie z Jagiellonią Białystok w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę, 30 listopada, o godz. 17:30.

Zagłębie – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Zagłębie Lubin zmierzy się z Jagiellonią Białystok w niedzielnym spotkaniu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego zdobyli osiem punktów w pięciu ostatnich meczach i plasują się obecnie w środku tabeli. W poprzednim starciu lubinianie zostali jednak rozbici przez Pogoń Szczecin, tracąc aż pięć goli, choć w trzech wcześniejszych kolejkach dali sobie wbić tylko jedną bramkę.

Jagiellonia ma niezwykle wymagającą końcówkę roku i musi godzić rywalizację na trzech frontach. Zespół Adriana Siemieńca stoi jednak przed znakomitą szansą, by wskoczyć na pozycję lidera i wykorzystać słabszą serię Górnika Zabrze. Moim zdaniem to goście są faworytem tego starcia i powinni wywalczyć komplet punktów w Lubinie. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Paweł STS 2.35 Wygrana Jagiellonii Białystok Zagraj w STS!

Zagłębie – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Lubinianie mają za sobą dotkliwą porażkę z Pogonią Szczecin (1:5). Wcześniej jednak potrafili pokonać lidera Górnika Zabrze (2:0). Zagłębie zremisowało bezbramkowo z Cracovią, odpadło z Pucharu Polski po dogrywce w starciu z Widzewem Łódź oraz podzieliło się punktami z Bruk-Bet Termalicą (1:1).

Jagiellonia w miniony czwartek wygrała z fińskim KuPS (1:0) w Lidze Konferencji, a bramkę zdobył Afimico Pululu. W Ekstraklasie białostoczanie wcześniej pokonali Pogoń Szczecin (2:1), zremisowali z Shkendiją (1:1), ulegli Rakowowi Częstochowa (1:2) oraz wyeliminowali Miedź Legnica z Pucharu Polski.

Zagłębie – Jagiellonia: historia

W kwietniu tego roku Zagłębie pokonało Jagiellonię (3:1) na wyjeździe. Z kolei na Dolnym Śląsku górą była już Duma Podlasia, która wygrała również (3:1). W pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynkach aż trzykrotnie zwyciężali białostocczanie. Ostatni raz Zagłębie wygrało u siebie z Jagą w marcu 2021 roku.

Zagłębie – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów większe szanse na triumf w Lubinie ma Jagiellonia. Kursy na zwycięstwo Dumy Podlasia jest w granicach 2.32-2.35. Z kolei wygrana Zagłębia na własnym terenie wynosi około 2.85, a remis to kursy w okolicach 3.90.

Zagłębie – Jagiellonia: przewidywane składy

Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Zagłębie Lubin Leszek Ojrzynski 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Burić 31 Orlikowski 25 Nalepa 5 Ławniczak 3 Yakuba 26 Kolan 39 Kocaba 77 Szmyt 19 Sypek 55 Rocha 35 Lucic 9 Rallis 72 Jóźwiak 11 Balleste 7 Pozo 31 Flach 21 Lozano 27 Wdowik 3 Stojinovic 13 Vital 15 Wojtuszek 22 Piekutowski 1 Burić 31 Orlikowski 25 Nalepa 5 Ławniczak 3 Yakuba 26 Kolan 39 Kocaba 77 Szmyt 19 Sypek 55 Rocha 35 Lucic 9 Rallis 72 Jóźwiak 11 Balleste 7 Pozo 31 Flach 21 Lozano 27 Wdowik 3 Stojinovic 13 Vital 15 Wojtuszek 22 Piekutowski 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Rezerwowi 4 Damian Michalski 6 Tomasz Makowski 9 Michalis Kosidis 11 Arkadiusz Woźniak 13 Mateusz Grzybek 16 Josip Corluka 17 Mateusz Wdowiak 18 Adam Radwański 20 Mateusz Dziewiatowski 22 Adam Matysek 27 Jesus Diaz 44 Marcel Reguła 90 Rafał Gikiewicz 4 Yuki Kobayashi 5 Cezary Polak 6 Taras Romanczuk 8 Dawid Drachal 10 Afimico Pululu 17 Youssuf Sylla 18 Louka Prip 25 Aziel Jackson 50 Sławomir Abramowicz 66 Adrian Damasiewicz 70 Andy Pelmard 80 Oskar Pietuszewski 86 Bartosz Mazurek

Zagłębie – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 17:30. Spotkanie można będzie obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium i TVP Sport. Z kolei w internecie mecz będzie dostępny w serwisie CANAL+ online i na sport.tvp.pl.

