Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

16:49, 29. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Zagłębie Lubin zagra na własnym obiekcie z Jagiellonią Białystok w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę, 30 listopada, o godz. 17:30.

Oskar Pietuszewski
PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Zagłębie – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Zagłębie Lubin zmierzy się z Jagiellonią Białystok w niedzielnym spotkaniu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego zdobyli osiem punktów w pięciu ostatnich meczach i plasują się obecnie w środku tabeli. W poprzednim starciu lubinianie zostali jednak rozbici przez Pogoń Szczecin, tracąc aż pięć goli, choć w trzech wcześniejszych kolejkach dali sobie wbić tylko jedną bramkę.

Jagiellonia ma niezwykle wymagającą końcówkę roku i musi godzić rywalizację na trzech frontach. Zespół Adriana Siemieńca stoi jednak przed znakomitą szansą, by wskoczyć na pozycję lidera i wykorzystać słabszą serię Górnika Zabrze. Moim zdaniem to goście są faworytem tego starcia i powinni wywalczyć komplet punktów w Lubinie. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
2.35
Wygrana Jagiellonii Białystok
*Kursy z 29.11.2025 11⁚22 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Zagłębie – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Lubinianie mają za sobą dotkliwą porażkę z Pogonią Szczecin (1:5). Wcześniej jednak potrafili pokonać lidera Górnika Zabrze (2:0). Zagłębie zremisowało bezbramkowo z Cracovią, odpadło z Pucharu Polski po dogrywce w starciu z Widzewem Łódź oraz podzieliło się punktami z Bruk-Bet Termalicą (1:1).

Jagiellonia w miniony czwartek wygrała z fińskim KuPS (1:0) w Lidze Konferencji, a bramkę zdobył Afimico Pululu. W Ekstraklasie białostoczanie wcześniej pokonali Pogoń Szczecin (2:1), zremisowali z Shkendiją (1:1), ulegli Rakowowi Częstochowa (1:2) oraz wyeliminowali Miedź Legnica z Pucharu Polski.

Zagłębie – Jagiellonia: historia

W kwietniu tego roku Zagłębie pokonało Jagiellonię (3:1) na wyjeździe. Z kolei na Dolnym Śląsku górą była już Duma Podlasia, która wygrała również (3:1). W pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynkach aż trzykrotnie zwyciężali białostocczanie. Ostatni raz Zagłębie wygrało u siebie z Jagą w marcu 2021 roku.

Zagłębie – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

W ofercie bukmacherów większe szanse na triumf w Lubinie ma Jagiellonia. Kursy na zwycięstwo Dumy Podlasia jest w granicach 2.32-2.35. Z kolei wygrana Zagłębia na własnym terenie wynosi około 2.85, a remis to kursy w okolicach 3.90.

Zagłębie Lubin
Remis
Jagiellonia Białystok
2.85
3.50
2.35
2.82
3.90
2.32
2.79
3.55
2.32
2.85
3.90
2.35
Zagłębie – Jagiellonia: przewidywane składy

Zagłębie – Jagiellonia: sonda

Zagłębie – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 17:30. Spotkanie można będzie obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium i TVP Sport. Z kolei w internecie mecz będzie dostępny w serwisie CANAL+ online i na sport.tvp.pl.

