Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2025)

Zagłębie – Jagiellonia: typy bukmacherskie
Zagłębie Lubin zmierzy się z Jagiellonią Białystok w niedzielnym spotkaniu 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego zdobyli osiem punktów w pięciu ostatnich meczach i plasują się obecnie w środku tabeli. W poprzednim starciu lubinianie zostali jednak rozbici przez Pogoń Szczecin, tracąc aż pięć goli, choć w trzech wcześniejszych kolejkach dali sobie wbić tylko jedną bramkę.
Jagiellonia ma niezwykle wymagającą końcówkę roku i musi godzić rywalizację na trzech frontach. Zespół Adriana Siemieńca stoi jednak przed znakomitą szansą, by wskoczyć na pozycję lidera i wykorzystać słabszą serię Górnika Zabrze. Moim zdaniem to goście są faworytem tego starcia i powinni wywalczyć komplet punktów w Lubinie. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.
Zagłębie – Jagiellonia: ostatnie wyniki
Lubinianie mają za sobą dotkliwą porażkę z Pogonią Szczecin (1:5). Wcześniej jednak potrafili pokonać lidera Górnika Zabrze (2:0). Zagłębie zremisowało bezbramkowo z Cracovią, odpadło z Pucharu Polski po dogrywce w starciu z Widzewem Łódź oraz podzieliło się punktami z Bruk-Bet Termalicą (1:1).
Jagiellonia w miniony czwartek wygrała z fińskim KuPS (1:0) w Lidze Konferencji, a bramkę zdobył Afimico Pululu. W Ekstraklasie białostoczanie wcześniej pokonali Pogoń Szczecin (2:1), zremisowali z Shkendiją (1:1), ulegli Rakowowi Częstochowa (1:2) oraz wyeliminowali Miedź Legnica z Pucharu Polski.
Zagłębie – Jagiellonia: historia
W kwietniu tego roku Zagłębie pokonało Jagiellonię (3:1) na wyjeździe. Z kolei na Dolnym Śląsku górą była już Duma Podlasia, która wygrała również (3:1). W pięciu ostatnich bezpośrednich pojedynkach aż trzykrotnie zwyciężali białostocczanie. Ostatni raz Zagłębie wygrało u siebie z Jagą w marcu 2021 roku.
Zagłębie – Jagiellonia: kursy bukmacherskie
W ofercie bukmacherów większe szanse na triumf w Lubinie ma Jagiellonia. Kursy na zwycięstwo Dumy Podlasia jest w granicach 2.32-2.35. Z kolei wygrana Zagłębia na własnym terenie wynosi około 2.85, a remis to kursy w okolicach 3.90.
Zagłębie – Jagiellonia: przewidywane składy
|4Damian Michalski
|6Tomasz Makowski
|9Michalis Kosidis
|11Arkadiusz Woźniak
|13Mateusz Grzybek
|16Josip Corluka
|17Mateusz Wdowiak
|18Adam Radwański
|20Mateusz Dziewiatowski
|22Adam Matysek
|27Jesus Diaz
|44Marcel Reguła
|90Rafał Gikiewicz
|4Yuki Kobayashi
|5Cezary Polak
|6Taras Romanczuk
|8Dawid Drachal
|10Afimico Pululu
|17Youssuf Sylla
|18Louka Prip
|25Aziel Jackson
|50Sławomir Abramowicz
|66Adrian Damasiewicz
|70Andy Pelmard
|80Oskar Pietuszewski
|86Bartosz Mazurek
Zagłębie – Jagiellonia: sonda
Kto wygra spotkanie?
- Zagłębie Lubin
- Remis
- Jagiellonia Białystok
0 Votes
Zagłębie – Jagiellonia: transmisja meczu
Mecz Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (30 listopada) o godzinie 17:30. Spotkanie można będzie obejrzeć na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium i TVP Sport. Z kolei w internecie mecz będzie dostępny w serwisie CANAL+ online i na sport.tvp.pl.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
