Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (07.11.2025)

23:59, 6. listopada 2025
Luka Pawlik
Luka Pawlik

Zagłębie Lubin i Górnik Zabrze zmierzą się ze sobą w drugim piątkowym spotkaniu 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Rywalizacja zapowiada się pasjonująco. Sprawdź typy i kursy.

Piłkarze Górnika Zabrze
fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Górnika Zabrze

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: przewidywania

Górnik Zabrze w ostatnim czasie znajduje się zdecydowanie na fali wznoszącej, a efektem tego jest liderowanie w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Od momentu, gdy stery nad drużyną przejął Michal Gasparik, zespół nieustannie się rozwija. Do swojej najbliższej potyczki Ślązacy przystąpią z dorobkiem 29 punktów.

Zagłębie Lubin to z kolei zespół, który pod wodzą Leszka Ojrzyńskiego również pozytywnie zaskakuje. Co prawda Miedziowi nie wygrali w dwóch ostatnich spotkaniach, jednak mają już na koncie 18 punktów i wciąż mogą celować w czołową czwórkę tabeli, co może być premiowane występami na europejskiej scenie, w rozgrywkach o europejskie puchary.

Zazwyczaj w bezpośrednich potyczkach obu drużyn nie brakowało goli. Na przykład w spotkaniu z kwietnia tego roku padły trzy bramki. W związku z tym można rozważyć scenariusz, w którym trafienia padną po obu stronach. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Luka Pawlik
Lukasz
STS
1.68
Obie drużyny strzelą – TAK
Przejdź na stronę STS
*Kursy z 06.11.2025 23⁚44 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: ostatnie wyniki

Ekipa z Lubina do piątkowej potyczki podejdzie, chcąc wrócić na zwycięski szlak po trzech meczach bez zwycięstwa. Zagłębie ostatnio bezbramkowo zremisowało z Cracovią. Wcześniej natomiast Miedziowi przegrali z Widzewem Łódź w STS Pucharze Polski po dogrywce (0:1).

Tymczasem drużyna z Zabrza ostatnio jest rozpędzona w PKO BP Ekstraklasie niczym bolid Formuły 1. Górnik może pochwalić się trzema kolejnymi zwycięstwami i na tym nie zamierza poprzestać. W poprzedniej serii gier 14-krotny mistrz Polski zaliczył popisowy występ przeciwko Arce Gdynia, wygrywając czterema golami (5:1). Górnik tym samym dwa razy z rzędu wygrał z beniaminkiem prowadzonym przez Dawida Szwargę.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: historia

W dwóch ostatnich starciach między zespołami za każdym razem górą było Zagłębie. Z kolei zabrzańska ekipa po raz ostatni wygrała z Miedziowi w kwietniu 2024 roku. Z kolei po raz ostatni w Lubinie po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w kwietniu tego roku i wówczas lepsi byli gracze Zagłębia (2:1).

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • wygraną Zagłębia
  • wygraną Górnika
  • remisem
0 Votes

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: przewidywane składy

U gospodarzy nie będą mogli wystąpić Dominik Hładun oraz Mateusz Grzybek. Z kolei zabrzanie będą musieli radzić sobie bez: Patrika Hellebranda, Rafała Janickiego oraz Michala Sacka.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Górnika oszacowano na 2.35. Remis wyceniono na 3.60. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Zagłębia oszacowano na 3.00.

Zagłębie Lubin
Górnik Zabrze
3.00
3.60
2.35
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 23:43.

Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze: transmisja

Piątkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Zagłębie Lubin – Górnik Zabrze będzie można śledzić na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:30. Mecz skomentują Bartosz Gleń i Remigiusz Jezierski. Ponadto mecz można zobaczyć online dzięki usłudze streamingowej CANAL+, z której można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych.

