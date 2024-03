Wolverhampton – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (09.03.2024)

Wolverhampton zmierzy się z Fulham w 28. kolejce Premier League. Obie drużyny znajdują się ostatnio w dobrej dyspozycji, przez co zapowiada się niezwykle interesujące starcie. Dodatkowego smaczku dodaje fakt, że znajdują się blisko siebie w tabeli ligowej. Czy Wilki zdobędą komplet punktów na własnym terenie? Zapraszam do zapoznania się z zapowiedzią tego meczu na naszym portalu.

Imago / Natalie Mincher Na zdjęciu: Pedro Neto

Wolverhampton Fulham Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2024 17:24 .

Wolverhampton – Fulham: typy bukmacherskie

Wolverhampton i Fulham to solidne ekipy środka stawki. W tabeli ligowej dzielą ich zaledwie dwa miejsca. Wilki plasują się na 10. miejscu, zaś goście okupują 12. pozycję w Premier League. Rożnica punktowa między obiema drużynami to zaledwie 3 oczka. Dlatego to spotkanie może być bardzo interesujące. Co więcej, zarówno Wolves, jak i Fulham są ostatnio w dobrej formie, a w ostatnich pięciu meczach w lidze odnieśli po trzy zwycięstwa. Ze względu na bardzo zacięte mecze bezpośrednie, które miały miejsce w przeszłości, uważam, że tym razem na Molineux Stadium obie drużyny podzielą się punktami. Nasz typ: Remis.

ComeOn 3.47 Remis Zagraj

Wolverhampton – Fulham: ostatnie wyniki

Wolverhampton w ostatniej kolejce przegrali 0:3 z Newcastle. Natomiast wcześniej odnieśli trzy zwycięstwa z rzędu. Podopieczni Garry’ego O’Neila byli lepsi od Brighton (1:0), Sheffield United (1:0) oraz Tottenhamu (2:1). Z kolei przed krótką serią zwycięstw ponieśli zaskakującą porażkę z niżej notowanym Brentford (0:2).

Sytuacja w Fulham wygląda ostatnio bardzo dobrze. Mimo trudnego terminarzu podopieczni Marco Silvy poradzili sobie w starciach z lepszymi drużynami. Wieśniacy wyszli zwycięsko z pojedynków z takimi zespołami jak Brighton (3:0), Manchester United (2:1) oraz Bournemouth (3:1). Podział punktów nastąpił w spotkaniu z Fulham (2:2). Natomiast jedyna porażka w ostatnim czasie miała miejsce z Aston Villą, gdy na własnym stadionie przegrali (1:2).

Wolverhampton – Fulham: historia

W tym sezonie w meczu 13. kolejki obie drużyny spotkały się na Craven Cottage. Górą w tym pojedynku byli gospodarze, którzy pokonali 3:2 Wolverhampton. Podczas starć w poprzednich sezonach dwukrotnie górą były Wilki, a dwa razy mecz kończył się wynikiem remisowym.

Wolverhampton – Fulham: sytuacja kadrowa

Wolverhampton Zawodnik Powrót Nigel Lonwijk Uraz mięśnia Nieznany Matheus Cunha Uraz ścięgna udowego Połowa marca 2024 Hee-Chan Hwang Uraz ścięgna udowego Połowa kwietnia 2024 Joao Gomes Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 3 meczach

Fulham Zawodnik Powrót Raul Jimenez Nieznany Kilka dni

Wolverhampton – Fulham: przewidywane składy

Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Wolverhampton Gary O’Neill 3-4-2-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Fulham Marco Silva Rezerwowi ▼ 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 6 Boubacar Traoré 14 Noha Lemina 17 Hugo Bueno 25 Daniel Bentley 61 Wesley Okoduwa 62 Tawanda Chirewa 63 Nathan Fraser 1 Marek Rodak 2 Kenny Tete 9 Armando Broja 10 Tom Cairney 11 Adama Traore 12 Fodé Ballo 13 Tim Ream 14 Bobby Reid 20 Willian

Wolverhampton – Fulham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako minimalnego faworyta wskazują drużynę Wolverhampton. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.50. Natomiast triumf Fulham możemy obstawić z kursem 2.75. Remis w tym meczu analitycy bukmacherscy oszacowali na kurs 3.45. Z naszym kodem promocyjnym do bukmachera ComeOn możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł ze zwrotem w gotówce.

Wolverhampton – Fulham: transmisja meczu

Spotkanie Wolverhampton – Fulham odbędzie się 9 marca. Początek meczu o godzinie 16:00. Transmisja tego starcia będzie dostępna za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.