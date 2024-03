Włochy – Ekwador: typy, kursy, zapowiedź (24.03.2024)

IMAGO / Ulrich Hufnagel Na zdjęciu: Luciano Spaletti

Włochy – Ekwador, typy i przewidywania

Bukmacherzy wskazują, że w niedzielę nie powinno dojść do niespodzianki w postaci wygranej przedstawiciela Ameryki Południowej. Ekwador ma jakość w drużynie i niezłe wyniki, ale w rywalizacji z Włochami może okazać się za słaby. Szczególnie, że mistrz Europy wygrał cztery ostatnie mecze.

Mój typ: zwycięstwo Włochów.

Włochy – Ekwador, sytuacja kadrowa

Włochy Zawodnik Powrót Domenico Berardi cruciate-ligament-injury Early September 2024 Ivan Provedel hamstring-injury Early April 2024 Leonardo Spinazzola muscle-injury Doubtful

Ekwador Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Włochy – Ekwador, ostatnie wyniki

W marcu reprezentacja Włoch szykuje się do Euro 2024 potyczkami z drużynami z Ameryki Południowej. Pierwszą konfrontacją było starcie z kadrą Wenezueli, które zakończyło się po myśli aktualnego mistrza Europy (2:1). W marcu jedno spotkanie towarzyskie rozegrał także Ekwador, który pokonał reprezentację Gwatemali 2:0.

Włochy – Ekwador, historia

Włochy – Ekwador, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem niedzielnego meczu jest drużyna z Europy, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Włoch wynosi około 2.10, a typ na zwycięstwo Ekwadoru to mniej więcej 3.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.40. To spotkanie można obstawić u bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł i promocji “Graj bez podatku!”.

Włochy – Ekwador, przewidywane składy

Włochy: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Darmian, Barella, Jorginho, Dimarco; Pellegrini, Chiesa; Raspadori

Ekwador: Dominguez; Preciado, Torres, Arboleda, Hincapie; Gruezo, M. Caicedo; Mena, Paez, Sarmiento; Valencia

Włochy – Ekwador, kto wygra?

Włochy – Ekwador, transmisja meczu

Spotkanie nie będzie transmitowane w żadnej z polskich telewizji.

