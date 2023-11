Wisła Puławy – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz Fortuna Pucharu Polski. Kontynuujemy rywalizację na etapie 1/16 finału tych rozgrywek. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Stadionie MOSiR w Puławach już w najbliższą środę, 8 listopada o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Wisła Puławy Widzew Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2023 16:42 .

Wisła Puławy – Widzew Łódź, typy i przewidywania

W 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski zameldowały się już takie kluby jak Warta Poznań, Carina Gubin, Legia Warszawa, Raków Częstochowa, Piast Gliwice, Stal Rzeszów, Korona Kielce, Lech Poznań, Cracovia oraz Górnik Zabrze. Przed nami druga tura meczów jeszcze w ramach 1/16 finału tych rozgrywek. Drugoligową Wisłę Puławy na tym etapie czeka bardzo trudne zdanie – pojedynek z ekstraklasowym Widzewem Łódź – który jest zdecydowanym faworytem w tej parze.

Liczymy, że w środę wieczorem zobaczymy ofensywny futbol i w spotkaniu na Stadionie MOSiR w Puławach padną przynamniej trzy gole. Mój typ: liczba bramek – powyżej 2.5.

Liczba goli – powyżej 2.5

Wisła Puławy – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Wisła – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń

Widzew - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Przybulek Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Nieznany Uraz mięśnia Nieznany Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Koniec grudnia 2023 Skręcona kostka Koniec grudnia 2023 Sebastian Kerk Uraz uda Uraz uda Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz uda Początek stycznia 2024 Bartlomiej Pawlowski Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 Juan Ibiza Uraz uda Uraz uda Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz uda Początek grudnia 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Przybulek Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Nieznany Uraz mięśnia Nieznany Serafin Szota Skręcona kostka Skręcona kostka Powrót: Koniec grudnia 2023 Skręcona kostka Koniec grudnia 2023 Sebastian Kerk Uraz uda Uraz uda Powrót: Początek stycznia 2024 Uraz uda Początek stycznia 2024 Bartlomiej Pawlowski Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz ścięgna udowego Koniec listopada 2023 Juan Ibiza Uraz uda Uraz uda Powrót: Początek grudnia 2023 Uraz uda Początek grudnia 2023

Wisła Puławy – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Wisła Puławy w dwóch ostatnich spotkaniach drugiej ligi zanotowała dwa remisy - 2:2 z GKS-em Jastrzębie oraz 3:3 z Zagłębiem Lubin II. Duma Powiśla w 1/32 finału Fortuna Pucharu Polski wyeliminowała Chrobrego Głogów (3:1). Widzew Łódź natomiast w poprzedniej rundzie tych rozgrywek uporał się z Concordią Elbląg (4:0), a na boiskach PKO BP Ekstraklasy przegrał 0:1 z Wartą Poznań i podzielił się punktami z Rakowem Częstochowa (1:1).

Wisła Puławy – Widzew Łódź, historia

Dotychczas nie odbył się ani jeden mecz pomiędzy Wisłą Puławy a Widzewem Łódź. Środowe starcie będzie zatem pierwszym takim w całej historii.

Wisła Puławy – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Goście są zdecydowanym środowego spotkania. Kurs na wygraną Wisły Puławy wynosi mniej więcej 6.50, a typ na zwycięstwo Widzewa Łódź to około 1.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.00. Przy okazji obstawiania tego meczu można skorzystać z promocji oferowanej przez Fortunę. Dzięki niej możesz liczyć na bonus w postaci zakładów bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystaj z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

Wisła Puławy – Widzew Łódź, przewidywane składy

Wisła: Łakota - Janicki, Klichowicz, Retlewski, Seweryś, Kumoch, Pavlas, Nojszewski, Flak, Skałecki, Noiszewski

Widzew: Ravas - Milos, Żyro, Da Silva, Ciganiks, Terpiłowski, Kun, Alvarez, Klimek, Sanchez, Rondić

Wisła Puławy – Widzew Łódź, kto wygra?

Wisła Puławy – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport News. Początek meczu na Stadionie MOSiR w Puławach już w najbliższą środę, 8 listopada o godzinie 21:00.

