Wisła Płock – Ruch Chorzów: typy, kursy, zapowiedź (26.08.2024)

Wisła Płock - Ruch Chorzów: typy i kursy na mecz 7. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. "Miedziowi" w najbliższym spotkaniu podejmą zespół prowadzony przez Janusza Niedźwiedzia. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w poniedziałek (26 sierpnia) o godzinie 19:00.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Wisła Płock Ruch Chorzów Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2024 22:00 .

Wisła – Ruch, kursy bukmacherskie

W poniedziałek obejrzymy jedno spotkanie w ramach 7. kolejki rozgrywek Betclic 1. Ligi. A w nim Wisła Płock zmierzy się przed własną publicznością z Ruchem Chorzów. Obie drużyny mają coś do udowodnienia. Ich ostatnie mecze nie zakończyły się zwycięstwami, a zarówno jedni jak i drudzy mają apetyty na awans do PKO Ekstraklasy. Ja uważam, że ostatecznie trzy punkty trafią do dorobku gospodarzy. Mój typ: wygrana Wisły Płock

Wisła – Ruch, ostatnie wyniki

Wisła Płock od początku sezonu 2024/25 prezentuje wysoką. Pięć ostatnich spotkań “Nafciarzy” zakończyło się czterema zwycięstwami (2:1 z Wartą Poznań, 2:1 z Chrobrym Głogów, 2:1 z Odrą Opole i 1:0 z Pogonią Siedlce), a także jedną porażką (2:4 z Termaliką Nieciecza).

Ruch Chorzów natomiast prezentuje formę zdecydowanie poniżej oczekiwań. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia w pięciu ostatnich meczach nie odnieśli zwycięstwa. W tym czasie zanotowali cztery remisy (0:0 ze Zniczem Pruszków, 1:1 z Pogonią Siedlce, 1:1 z Termaliką Nieciecza i 1:1 z Arką Gdynia), a także ponieśli jedną porażkę (1:3 z Wisłą Kraków).

Wisła – Ruch, kursy bukmacherskie

Według bukmachera Betclic, faworytem poniedziałkowej potyczki jest Wisła Płock. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.23. W przypadku zwycięstwa Ruchu Chorzów sięga on 3.00. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą wcześniej wspomnianego bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Wisła Płock Ruch Chorzów 2.23 3.35 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 sierpnia 2024 22:00 .

Wisła – Ruch, kto wygra?

Wisła – Ruch, przewidywane składy

Wisła Płock: Gostomski – Nastić, Edmundsson, Haglind-Sangre – Niepsuj, Kun, Pacheco, Tomczyk – Jimenez, Kocyła – Krawczyk

Ruch Chorzów: Turk – Lukić, Szymański, Sadlok – Konczkowski, Ventura, Łaski, Karasinski – Nono – Novothny, Szczepan

Wisła – Ruch, transmisja

Spotkanie Wisły Płock z Ruchem Chorzów będzie transmitowane w telewizji na antenie TVP Sport. Mecz można obejrzeć także aplikacji i na stronie sport.tvp.pl. Istnieje także możliwość skorzystania z usługi Betclic TV. Aby móc w ten sposób obejrzeć ten mecz wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL, a następnie wpłacić na konto dowolne środki.

