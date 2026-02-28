Wisła Kraków – Znicz Pruszków: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Lider tabeli podejmie u siebie drużynę walczącą o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w tę niedzielę, 1 marca o godzinie 14:30.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków – Znicz Pruszków, typy i przewidywania

Przed nami spotkanie 23. kolejki Betclic 1. Ligi, w którym Wisła Kraków podejmie Znicz Pruszków. Zespół Białej Gwiazdy przewodzi tabeli z dorobkiem 48 punktów, chcąc zrobić kolejny krok w stronę upragnionego awansu. Z kolei drużyna Żółto-Czerwonych ma na koncie 19 oczek i zajmuje dopiero 15. miejsce w stawce, walcząc o utrzymanie na zapleczu. Faworytem wydają się gospodarze, ale goście z pewnością spróbują sprawić niespodziankę. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, 1 marca o godzinie 14:30.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Wisły Kraków. Moim zdaniem podopieczni Mariusza Jopa mają zdecydowanie większe szanse na triumf i będą chcieli potwierdzić swoje aspiracje dotyczące promocji do PKO BP Ekstraklasy. Mój typ: wygrana Wisły Kraków.

Wisła Kraków – Znicz Pruszków, sytuacja kadrowa

Wisła Kraków w meczu ze Zniczem Pruszków będzie musiała radzić sobie bez kilku zawodników. W kadrze ekipy gospodarzy zabraknie bowiem Marko Bozicia, Kacpra Skrobańskiego, Bartosza Jarocha oraz Kacpra Dudy. Natomiast w zespole gości nie odnotowano żadnych absencji, co bez wątpienia cieszy trenera Petera Struhara.

Wisła Kraków – Znicz Pruszków, ostatnie wyniki

Wisła Kraków w dwóch ostatnich kolejkach Betclic 1. Ligi dwukrotnie zremisowała – 1:1 z Wieczystą Kraków oraz 1:1 z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W tym czasie Znicz Pruszków również podzielił się punktami z rywalami, także remisując z Pogonią Grodzisk Mazowiecki (0:0) i z Polonią Warszawa (0:0). Zatem oba zespoły prezentują bardzo zbliżoną dyspozycję.

Wisła Kraków – Znicz Pruszków, historia

Bezpośrednie starcia Wisły Kraków ze Zniczem Pruszków w ostatnich latach były bardzo wyrównane. W pięciu poprzednich meczach między tymi zespołami trzy razy wygrywała ekipa Białej Gwiazdy, a dwukrotnie triumfowała drużyna Żółto-Czerwonych, przy czym nie padł żaden remis. Bilans jest więc zbliżony, co zapowiada kolejne emocjonujące spotkanie.

Wisła Kraków – Znicz Pruszków, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy pewnym krokiem zmierzają do PKO BP Ekstraklasy. Kurs na wygraną Wisły Kraków wynosi około 1.30, typ na zwycięstwo Zniczu Pruszków to mniej więcej 8.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 5.60. Jeśli nie masz jeszcze konta u bukmachera STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 600 złotych.

Wisła Kraków Znicz Pruszków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 lutego 2026 16:09

Wisła Kraków – Znicz Pruszków, przewidywane składy

Wisła: Letkiewicz – Giger, Biedrzycki, Colley, Krzyżanowski – Carbo, Igbekeme – Kuziemka, Ertlthaler, Duarte – Rodado

Znicz: Napieraj – Pawlik, Jach, Konieczny – Tabara, Bąk, Plewka, Borecki, Andriy Yuzvak – Majewski, Kazimierczak

Wisła Kraków – Znicz Pruszków, transmisja meczu

Niezwykle interesująco zapowiadający się pojedynek między Wisłą Kraków a Zniczem Pruszków oczywiście będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 23. serii gier Betclic 1. Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanale TVP Polonia oraz w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Początek rywalizacji na Synerise Arenie już w najbliższą niedzielę, czyli 1 marca, o godzinie 14:30.

