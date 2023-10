fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła – Znicz, typy i przewidywania

Wisła Kraków wciąż rozczarowuje swoich kibiców, którzy oczekiwali atrakcyjnej gry i punktowania na poziomie ścisłej ligowej czołówki. Na ten moment Biała Gwiazda spisuje się przeciętnie, choć wciąż jest przez wielu typowana jako główny kandydat do awansu do Ekstraklasy. W najbliższą sobotę zagra przed własną publicznością z pogrążonym w kryzysie beniaminkiem. Po obiecującym początku Znicz Pruszków zbliża się do strefy spadkowej.

Wisła Kraków nie osiąga rezultatów na miarę potencjału kadrowego drużyny. Raz na jakiś czas zdarza jej się natomiast mecz, w którym wyraźnie dominuje nad swoim przeciwnikiem. W każdym spotkaniu Biała Gwiazda tworzy sobie sytuacje, lecz jest nieskuteczna. Znicz Pruszków znany jest za to z tego, że lubi mieć piłkę przy nodze, choć w Krakowie pewnie skończy się na oddaniu jej gospodarzom.

Krakowska drużyna dysponuje sporym potencjałem w ofensywie, który udało jej się już kilka razy w tym sezonie pokazać. Znicz Pruszków ma natomiast swoje problemy, dlatego trudno spodziewać się, aby zdołał przełamać się na tak trudnym terenie. Mój typ – Wisła strzeli minimum dwie bramki.

Wisła – Znicz, sytuacja kadrowa

W ekipie Wisły w sobotę zabraknie kontuzjowanego Michała Żyry. Pod znakiem zapytania stoi także występ Eneko Satrusteguiego i Patryka Gogołwa. Obaj w ostatnim czasie pauzowali na skutek problemów zdrowotnych.

Wisła – Znicz, ostatnie wyniki

Po dziesięciu ligowych meczach Wisła Kraków ma na swoim koncie czternaście punktów i zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli. W minionej kolejce bezbramkowo zremisowała przed własną publicznością z Wisłą Płock. Wcześniej zaliczyła udane spotkanie z Lechią Gdańsk, wygrane po dogrywce 2-1, co zapewniło Białej Gwieździe awans do kolejnej rundy Pucharu Polski.

Znicz Pruszków notuje serię trzech przegranych z rzędu. Beniaminek uległ GKS-owi Tychy (1-2) i Stali Rzeszów (1-2) w lidze oraz Stali Stalowa Wola w Pucharze Polski (0-2). W dorobku uzbierał dziesięć punktów, co plasuje go na trzynastej lokacie.

Wisła – Znicz, kursy bukmacherskie

Wisła – Znicz, przewidywane składy

Wisła: Raton, Jaroch, Uryga, Colley, Krzyżanowski, Carbo, Duda, Baena, Goku, Alfaro, Rodado

Znicz: Mleczko, Yukhymovych, Błyszko, Grudziński, Moskwik, Nagamatsu, Nowak, Pomorski, Wawszczyk, Czarnowski, Wójcicki

Wisła – Znicz, kto wygra?

Wisła – Znicz, transmisja meczu

Sobotni mecz 11. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Wisłą Kraków a Zniczem Pruszków rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisja z tego wydarzenia będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport Extra.

