Wisła Płock – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (04.12.2025)

Wisła – Cracovia: typy bukmacherskie
Wisła Płock podejmie Cracovię w zaległym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie pierwotnie miało zostać rozegrane we wrześniu, jednak z powodu intensywnych opadów deszczu zostało odwołane. Płocczanie wciąż utrzymują się na ligowym podium i pozostają niepokonani od ośmiu spotkań, lecz aż sześć z nich zakończyło się remisami. Ostatni raz w lidze wygrali na początku listopada.
Cracovia po znakomitym starcie sezonu również zaliczyła spadek formy, lecz w miniony weekend odniosła ważne zwycięstwo nad Koroną Kielce, przerywając passę pięciu kolejnych meczów bez wygranej na wszystkich frontach. Pasy mają przed sobą jeszcze starcie z Lechem Poznań i chcą zakończyć rok w jak najlepszym stylu. Myślę, że faworytem tego spotkania będzie Cracovia, która w Kielcach pokazała sporo jakości. Mój typ: wygrana Cracovii.
Wisła – Cracovia: ostatnie wyniki
Nafciarze w minioną niedzielę bezbramkowo zremisowali u siebie z Lechem Poznań (0:0). Wcześniej zespół Mariusza Misiury zanotował podział punktów z Górnikiem Zabrze (1:1) i Motorem Lublin (1:1), pokonał Pogoń Szczecin (2:0) oraz zremisował z Radomiakiem Radom (1:1).
Tymczasem ekipa Luki Elsnera, ma za sobą cenne zwycięstwo nad Koroną Kielce (1:0). Choć gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego, to w drugiej połowie losy meczu rozstrzygnął Ajdin Hasić, który zdobył bramkę po czterech miesiącach. Wcześniej krakowianie przegrali z Motorem Lublin (1:2) i Radomiakiem Radom (0:3), zremisowali z Zagłębiem Lubin (0:0) oraz odpadli z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski.
Wisła – Cracovia: historia
Piłkarze Cracovii aż trzykrotnie pokonali Wisłę Płock w pięciu ostatnich bezpośrednich starciach. Ostatni raz drużyny mierzyły się w sezonie 2022/23. W Płocku gospodarze wygrali skromnie (1:0) po golu Rafała Wolskiego. W rewanżu lepsze były jednak Pasy, które na swoim stadionie pewnie zwyciężyły (3:0), a na listę strzelców wpisali się Karol Knap, Virgil Ghita oraz Patryk Makuch. Krakowianie ostatni raz po pełną pulę w Płocku sięgnęli w listopadzie 2020 roku.
Wisła – Cracovia: kursy bukmacherskie
Według kursów bukmacherskich w tym spotkaniu nie ma wyraźnego faworyta. Notowania na zwycięstwo Wisły Płock oscylują w granicach 2.73-2.95. Triumf Cracovii wyceniany jest na około 2.82, natomiast remis na mniej więcej 3.05.
Wisła – Cracovia: przewidywane składy
|1Stanislaw Pruszkowski
|2Kevin Custovic
|3Aleksandre Kalandadze
|5Bojan Nastic
|6Krystian Pomorski
|16Fabian Hiszpanski
|17Matchoi Djaló
|25Nemanja Mijušković
|37Oskar Tomczyk
|66Iban Salvador
|84Tomás Tavares
|99Deni Juric
|7Mateusz Praszelik
|10Michal Rakoczy
|17Martin Minchev
|18Kahveh Zahiroleslam
|19David Kristjan Olafsson
|20Karol Knap
|21Bosko Sutalo
|22Bartosz Biedrzycki
|25Otar Kakabadze
|27Henrich Ravas
|30Milan Aleksic
|91Konrad Golonka
Wisła – Cracovia: transmisja meczu
Mecz Wisła Płock – Cracovia w ramach zaległej 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w czwartek, 4 grudnia, o godzinie 17:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sports, CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
