Wisła Płock – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (04.12.2025)

Wisła Płock podejmie Cracovię w zaległej 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek (4 grudnia) o godz. 17:00. Nafciarze są niepokonani od ośmiu meczów.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Leszczyński

Wisła – Cracovia: typy bukmacherskie

Wisła Płock podejmie Cracovię w zaległym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie pierwotnie miało zostać rozegrane we wrześniu, jednak z powodu intensywnych opadów deszczu zostało odwołane. Płocczanie wciąż utrzymują się na ligowym podium i pozostają niepokonani od ośmiu spotkań, lecz aż sześć z nich zakończyło się remisami. Ostatni raz w lidze wygrali na początku listopada.

Cracovia po znakomitym starcie sezonu również zaliczyła spadek formy, lecz w miniony weekend odniosła ważne zwycięstwo nad Koroną Kielce, przerywając passę pięciu kolejnych meczów bez wygranej na wszystkich frontach. Pasy mają przed sobą jeszcze starcie z Lechem Poznań i chcą zakończyć rok w jak najlepszym stylu. Myślę, że faworytem tego spotkania będzie Cracovia, która w Kielcach pokazała sporo jakości. Mój typ: wygrana Cracovii.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Cracovia: ostatnie wyniki

Nafciarze w minioną niedzielę bezbramkowo zremisowali u siebie z Lechem Poznań (0:0). Wcześniej zespół Mariusza Misiury zanotował podział punktów z Górnikiem Zabrze (1:1) i Motorem Lublin (1:1), pokonał Pogoń Szczecin (2:0) oraz zremisował z Radomiakiem Radom (1:1).

Tymczasem ekipa Luki Elsnera, ma za sobą cenne zwycięstwo nad Koroną Kielce (1:0). Choć gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego, to w drugiej połowie losy meczu rozstrzygnął Ajdin Hasić, który zdobył bramkę po czterech miesiącach. Wcześniej krakowianie przegrali z Motorem Lublin (1:2) i Radomiakiem Radom (0:3), zremisowali z Zagłębiem Lubin (0:0) oraz odpadli z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski.

Wisła – Cracovia: historia

Piłkarze Cracovii aż trzykrotnie pokonali Wisłę Płock w pięciu ostatnich bezpośrednich starciach. Ostatni raz drużyny mierzyły się w sezonie 2022/23. W Płocku gospodarze wygrali skromnie (1:0) po golu Rafała Wolskiego. W rewanżu lepsze były jednak Pasy, które na swoim stadionie pewnie zwyciężyły (3:0), a na listę strzelców wpisali się Karol Knap, Virgil Ghita oraz Patryk Makuch. Krakowianie ostatni raz po pełną pulę w Płocku sięgnęli w listopadzie 2020 roku.

Wisła – Cracovia: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich w tym spotkaniu nie ma wyraźnego faworyta. Notowania na zwycięstwo Wisły Płock oscylują w granicach 2.73-2.95. Triumf Cracovii wyceniany jest na około 2.82, natomiast remis na mniej więcej 3.05.

Wisła – Cracovia: przewidywane składy

Wisła Płock Mariusz Misiura Cracovia Luka Elsner Wisła Płock Mariusz Misiura 5-3-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 12 Leszczyński 21 Rogelj 4 Sangre 35 Kamiński 19 Edmundsson 13 Lecoeuche 14 Kun 8 Pacheco 30 Nowak 20 Sekulski 9 Niarchos 9 Stojilkovic 14 Hasic 11 Maigaard 39 Perkovic 6 Al-Ammari 43 Klich 79 Pila 66 Wójcik 4 Henriksson 61 Traoré 13 Madejski 12 Leszczyński 21 Rogelj 4 Sangre 35 Kamiński 19 Edmundsson 13 Lecoeuche 14 Kun 8 Pacheco 30 Nowak 20 Sekulski 9 Niarchos 9 Stojilkovic 14 Hasic 11 Maigaard 39 Perkovic 6 Al-Ammari 43 Klich 79 Pila 66 Wójcik 4 Henriksson 61 Traoré 13 Madejski 5-3-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Luka Elsner Rezerwowi 1 Stanislaw Pruszkowski 2 Kevin Custovic 3 Aleksandre Kalandadze 5 Bojan Nastic 6 Krystian Pomorski 16 Fabian Hiszpanski 17 Matchoi Djaló 25 Nemanja Mijušković 37 Oskar Tomczyk 66 Iban Salvador 84 Tomás Tavares 99 Deni Juric 7 Mateusz Praszelik 10 Michal Rakoczy 17 Martin Minchev 18 Kahveh Zahiroleslam 19 David Kristjan Olafsson 20 Karol Knap 21 Bosko Sutalo 22 Bartosz Biedrzycki 25 Otar Kakabadze 27 Henrich Ravas 30 Milan Aleksic 91 Konrad Golonka

Wisła – Cracovia: sonda

Kto wygra mecz? Wisła Płock

Remis

Cracovia Wisła Płock

Remis

Cracovia 0 Votes

Wisła – Cracovia: transmisja meczu

Mecz Wisła Płock – Cracovia w ramach zaległej 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w czwartek, 4 grudnia, o godzinie 17:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sports, CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.