Wisła Płock – Cracovia: typy, kursy, zapowiedź (04.12.2025)

12:17, 3. grudnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Wisła Płock podejmie Cracovię w zaległej 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek (4 grudnia) o godz. 17:00. Nafciarze są niepokonani od ośmiu meczów.

Rafał Leszczyński
PressFocus Na zdjęciu: Rafał Leszczyński

Wisła – Cracovia: typy bukmacherskie

Wisła Płock podejmie Cracovię w zaległym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie pierwotnie miało zostać rozegrane we wrześniu, jednak z powodu intensywnych opadów deszczu zostało odwołane. Płocczanie wciąż utrzymują się na ligowym podium i pozostają niepokonani od ośmiu spotkań, lecz aż sześć z nich zakończyło się remisami. Ostatni raz w lidze wygrali na początku listopada.

Cracovia po znakomitym starcie sezonu również zaliczyła spadek formy, lecz w miniony weekend odniosła ważne zwycięstwo nad Koroną Kielce, przerywając passę pięciu kolejnych meczów bez wygranej na wszystkich frontach. Pasy mają przed sobą jeszcze starcie z Lechem Poznań i chcą zakończyć rok w jak najlepszym stylu. Myślę, że faworytem tego spotkania będzie Cracovia, która w Kielcach pokazała sporo jakości. Mój typ: wygrana Cracovii.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
2.70
Wygrana Cracovii
Zagraj w STS!
*Kursy z 03.12.2025 12⁚16 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Wisła – Cracovia: ostatnie wyniki

Nafciarze w minioną niedzielę bezbramkowo zremisowali u siebie z Lechem Poznań (0:0). Wcześniej zespół Mariusza Misiury zanotował podział punktów z Górnikiem Zabrze (1:1) i Motorem Lublin (1:1), pokonał Pogoń Szczecin (2:0) oraz zremisował z Radomiakiem Radom (1:1).

Tymczasem ekipa Luki Elsnera, ma za sobą cenne zwycięstwo nad Koroną Kielce (1:0). Choć gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego, to w drugiej połowie losy meczu rozstrzygnął Ajdin Hasić, który zdobył bramkę po czterech miesiącach. Wcześniej krakowianie przegrali z Motorem Lublin (1:2) i Radomiakiem Radom (0:3), zremisowali z Zagłębiem Lubin (0:0) oraz odpadli z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski.

Wisła – Cracovia: historia

Piłkarze Cracovii aż trzykrotnie pokonali Wisłę Płock w pięciu ostatnich bezpośrednich starciach. Ostatni raz drużyny mierzyły się w sezonie 2022/23. W Płocku gospodarze wygrali skromnie (1:0) po golu Rafała Wolskiego. W rewanżu lepsze były jednak Pasy, które na swoim stadionie pewnie zwyciężyły (3:0), a na listę strzelców wpisali się Karol Knap, Virgil Ghita oraz Patryk Makuch. Krakowianie ostatni raz po pełną pulę w Płocku sięgnęli w listopadzie 2020 roku.

Wisła – Cracovia: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich w tym spotkaniu nie ma wyraźnego faworyta. Notowania na zwycięstwo Wisły Płock oscylują w granicach 2.73-2.95. Triumf Cracovii wyceniany jest na około 2.82, natomiast remis na mniej więcej 3.05.

Wisła Płock
Remis
Cracovia
2.75
3.00
2.70
2.95
2.87
2.82
2.73
3.05
2.65
2.95
3.05
2.82
Odds are subject to change. Last updated 2 grudnia 2025 19:32

Wisła – Cracovia: przewidywane składy

Wisła – Cracovia: sonda

Kto wygra mecz?

  • Wisła Płock
  • Remis
  • Cracovia
0 Votes

Wisła – Cracovia: transmisja meczu

Mecz Wisła Płock – Cracovia w ramach zaległej 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w czwartek, 4 grudnia, o godzinie 17:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sports, CANAL+ Sport 3 oraz serwisie streamingowym CANAL+ online.

