Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (22.08.2025)

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: przewidywania

W ramach piątkowego hitu 6. kolejki PKO Ekstraklasy Widzew Łódź podejmie przed własną publicznością zespół Pogoni Szczecin. Wiele wskazuje na to, że czeka nas wyrównana rywalizacja, ale jednocześnie faworyta należy bardziej upatrywać w zespole gospodarzy. Trudno bowiem przeceniać zespół gości, który znajduje się w bardzo słabej formie i do Łodzi pojechać może bez Efthymiosa Koulourisa, który jest bardzo blisko zmiany klubu.

Wszystko więc wskazuje, że to ekipa z Serca Łodzi powinna w tym meczu wieść prym, ale wiadomo, że futbol potrafi zaskakiwać.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki obu tych zespołów są dość podobne, choć raczej Widzew Łódź może być bardziej zadowolony z tych rezultatów. Niemniej wielu spodziewało się po tej ekipie jeszcze więcej, niż obecnie ona prezentuje. W dotychczasowych pięciu meczach tego sezonu PKO Ekstraklasy łodzianie zgromadzili na swoim koncie siedem punktów, a to daje im aktualnie ósme miejsce w ligowej tabeli. Ostatni mecz to jednak porażka z Cracovią, choć w dość kontrowersyjnych okolicznościach.

Pogoń Szczecin z pewnością do tej pory w tym sezonie jest jednym z największych rozczarowań. Zespół, który miał walczyć o grę w europejskich pucharach, obecnie na koncie ma tylko cztery oczka i zajmuje pozycję w strefie spadkowej. Dwa ostatnie mecze piłkarzy Roberta Kolendowicza to dwie porażki, a trzecia z pewnością mogłaby poskutkować ważnymi decyzjami władz zespołu.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: historia

Historia spotkań obu tych zespołów w ostatnim czasie, to także historia sporej liczby goli, które padły w rywalizacji pomiędzy nimi. Wystarczy bowiem przypomnieć tylko dwa mecze ostatniego sezonu, w których piłkarze Pogoni Szczecin dwukrotnie okazywali się lepsi od swoich rywali. Wygrali wówczas 2:0 oraz 4:0, odpowiednio w Szczecinie oraz Łodzi. W sumie Duma Pomorza ma na swoim koncie serię czterech zwycięstw nad Widzewem z rzędu.

Szukając ostatniego zwycięstwa łodzian w tej rywalizacji, trzeba cofnąć się aż do roku 2013, a dokładnie to do listopada, gdy Widzew pokonał rywali przed własną publicznością 2:1.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów dość wyraźnym faworytem tego meczu jest zespół Widzewa Łódź. Kurs na zwycięstwo graczy gospodarzy wynosi mniej więcej 2.30. Z kolei remis można postawić za około 3.60. Jeśli chcemy jednak zagrać na trzy punkty gości, a więc Pogoni Szczecin, to możemy to zrobić nawet za 3.15.

Widzew Łódź Pogoń Szczecin 2.18 3.70 3.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 sierpnia 2025 00:49 .

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin: transmisja

Transmisja meczu Widzewa Łódź z Pogonią Szczecin dostępna będzie na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport i CANAL+ Extra 1. Poza tym mecz ten, podobnie jak inne w PKO Ekstraklasie, można śledzić także w usłudze Canal+ Online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można wykupić na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

