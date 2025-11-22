Widzew Łódź – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

16:15, 22. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Widzew Łódź zagra u siebie z Koroną Kielce w meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane już w niedzielę (23 listopada) o godz. 17:30. Obie drużyny znajdują się w sporym dołku.

Sebastian Bergier
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Bergier

Widzew – Korona: typy bukmacherskie

Widzew Łódź podejmie Koronę Kielce w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół Igora Jovicevicia wciąż czeka na pierwsze listopadowe zwycięstwo. Łodzianie zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli i nie wygrali meczu ligowego od ponad miesiąca. Spotkanie z Koroną może być dobrą okazją do przełamania, ponieważ kielczanie również nie znajdują się w najlepszej dyspozycji.

Żółto-Czerwoni nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich starć w Ekstraklasie i oddalili się od czołówki. Piłkarze Jacka Zielińskiego liczą jednak na udaną końcówkę roku. Przed nimi dwa domowe mecze z Cracovią i Wisłą Płock. Do tej pory Korona odniosła tylko jedno wyjazdowe zwycięstwo, pokonując Bruk-Bet Termalikę w Niecieczy. Moim zdaniem sobotnie spotkanie zakończy się wygraną Widzewa, który zagra z dużą determinacją. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

Paweł Wątorski
Paweł
STS
2.30
Wygrana Widzewa Łódź
Zagraj w STS!
*Kursy z 22.11.2025 16⁚10 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOAL i oglądaj mecze ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Widzew – Korona: ostatnie wyniki

Ekipa Igora Jovicevicia przed przerwą reprezentacyjną uległa na wyjeździe Lechii Gdańsk (1:2), choć to objęła prowadzenie po trafieniu Sebastiana Bergiera. Później błysnął Tomas Bobcek, który strzelił dwa gole i zapewnił Biało-Zielonym zwycięstwo. Wcześniej łodzianie zremisowali z Legią Warszawa (1:1), pokonali po dogrywce Zagłębie Lubin w Pucharze Polski (1:0), przegrali ligowy mecz z Motorem Lublin (0:3) oraz wygrali z Radomiakiem Radom (3:2).

Korona również nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Dwa tygodnie temu Żółto-Czerwoni wysoko przegrali u siebie z Rakowem Częstochowa (1:4). Wcześniej mierzyli się z zespołami ze Śląska – zremisowali z Piastem Gliwice (0:0), przegrali z GKS-em Katowice (0:1) i podzielili się punktami z Górnikiem Zabrze (1:1). W Pucharze Polski podopieczni Jacka Zielińskiego odnieśli pewne zwycięstwo nad pierwszoligowym Zniczem Pruszków (3:0).

Widzew – Korona: historia

W ostatnich pięciu spotkaniach między Widzewem a Koroną aż trzykrotnie górą byli kielczanie. W poprzednim sezonie Żółto-Czerwoni pokonali rywali u siebie (2:1), a w Łodzi wygrali (1:0). Obie drużyny zmierzyły się także w 1/8 finału Pucharu Polski. Wówczas również lepsza okazała się Korona, która ograła łodzian (1:0), a na listę strzelców wpisał się Martin Remacle.

Widzew – Korona: kursy bukmacherskie

Piłkarze Widzewa Łódź są faworytami w meczu z Koroną w ofercie bukmacherów. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs wynosi około 2.45. Z kolei kursy na zwycięstwo gości są granicach 2.25-2.35.

Widzew Łódź
Remis
Korona Kielce
2.35
3.40
3.10
2.45
3.35
3.00
2.29
3.35
3.05
2.45
3.40
3.10
Odds are subject to change. Last updated 22 listopada 2025 22:26

Widzew – Korona: przewidywane składy

Widzew – Korona: sonda

Kto wygra mecz w Łodzi?

  • Widzew
  • Remis
  • Korona
  • Widzew 50%
  • Remis 0%
  • Korona 50%

4+ Votes

Widzew – Korona: transmisja meczu

Mecz Widzew Łódź – Korona Kielce w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (23 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i serwisie CANAL+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Canal+ Online ZA DARMO na 30 dni od STS! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

  1. Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
  2. Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
  3. Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
  4. Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.