Widzew Łódź – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

Widzew – Korona: typy bukmacherskie
Widzew Łódź podejmie Koronę Kielce w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół Igora Jovicevicia wciąż czeka na pierwsze listopadowe zwycięstwo. Łodzianie zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli i nie wygrali meczu ligowego od ponad miesiąca. Spotkanie z Koroną może być dobrą okazją do przełamania, ponieważ kielczanie również nie znajdują się w najlepszej dyspozycji.
Żółto-Czerwoni nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich starć w Ekstraklasie i oddalili się od czołówki. Piłkarze Jacka Zielińskiego liczą jednak na udaną końcówkę roku. Przed nimi dwa domowe mecze z Cracovią i Wisłą Płock. Do tej pory Korona odniosła tylko jedno wyjazdowe zwycięstwo, pokonując Bruk-Bet Termalikę w Niecieczy. Moim zdaniem sobotnie spotkanie zakończy się wygraną Widzewa, który zagra z dużą determinacją. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.
Widzew – Korona: ostatnie wyniki
Ekipa Igora Jovicevicia przed przerwą reprezentacyjną uległa na wyjeździe Lechii Gdańsk (1:2), choć to objęła prowadzenie po trafieniu Sebastiana Bergiera. Później błysnął Tomas Bobcek, który strzelił dwa gole i zapewnił Biało-Zielonym zwycięstwo. Wcześniej łodzianie zremisowali z Legią Warszawa (1:1), pokonali po dogrywce Zagłębie Lubin w Pucharze Polski (1:0), przegrali ligowy mecz z Motorem Lublin (0:3) oraz wygrali z Radomiakiem Radom (3:2).
Korona również nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Dwa tygodnie temu Żółto-Czerwoni wysoko przegrali u siebie z Rakowem Częstochowa (1:4). Wcześniej mierzyli się z zespołami ze Śląska – zremisowali z Piastem Gliwice (0:0), przegrali z GKS-em Katowice (0:1) i podzielili się punktami z Górnikiem Zabrze (1:1). W Pucharze Polski podopieczni Jacka Zielińskiego odnieśli pewne zwycięstwo nad pierwszoligowym Zniczem Pruszków (3:0).
Widzew – Korona: historia
W ostatnich pięciu spotkaniach między Widzewem a Koroną aż trzykrotnie górą byli kielczanie. W poprzednim sezonie Żółto-Czerwoni pokonali rywali u siebie (2:1), a w Łodzi wygrali (1:0). Obie drużyny zmierzyły się także w 1/8 finału Pucharu Polski. Wówczas również lepsza okazała się Korona, która ograła łodzian (1:0), a na listę strzelców wpisał się Martin Remacle.
Widzew – Korona: kursy bukmacherskie
Piłkarze Widzewa Łódź są faworytami w meczu z Koroną w ofercie bukmacherów. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs wynosi około 2.45. Z kolei kursy na zwycięstwo gości są granicach 2.25-2.35.
Widzew – Korona: przewidywane składy
|3Samuel Kozlovsky
|8Tonio Teklic
|9Andi Zeqiri
|16Peter Therkildsen
|19Bartłomiej Pawłowski
|25Marek Hanousek
|27Pape Meïssa Ba
|57Samuel Akere
|98Maciej Kikolski
|6Marcel Pieczek
|10David González Plata Nono
|13Milosz Strzebonski
|15Nikodem Niski
|17Mateusz Glowinski
|24Bartłomiej Smolarczyk
|27Wojciech Kaminski
|37Hubert Zwoźny
|61Jakub Budnicki
|70Antoñín
|87Rafal Mamla
Widzew – Korona: sonda
Kto wygra mecz w Łodzi?
- Widzew 50%
- Remis 0%
- Korona 50%
4+ Votes
Widzew – Korona: transmisja meczu
Mecz Widzew Łódź – Korona Kielce w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (23 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i serwisie CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
