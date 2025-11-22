Widzew Łódź – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2025)

Widzew Łódź zagra u siebie z Koroną Kielce w meczu 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrane już w niedzielę (23 listopada) o godz. 17:30. Obie drużyny znajdują się w sporym dołku.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Bergier

Widzew – Korona: typy bukmacherskie

Widzew Łódź podejmie Koronę Kielce w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół Igora Jovicevicia wciąż czeka na pierwsze listopadowe zwycięstwo. Łodzianie zajmują obecnie 12. miejsce w tabeli i nie wygrali meczu ligowego od ponad miesiąca. Spotkanie z Koroną może być dobrą okazją do przełamania, ponieważ kielczanie również nie znajdują się w najlepszej dyspozycji.

Żółto-Czerwoni nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich starć w Ekstraklasie i oddalili się od czołówki. Piłkarze Jacka Zielińskiego liczą jednak na udaną końcówkę roku. Przed nimi dwa domowe mecze z Cracovią i Wisłą Płock. Do tej pory Korona odniosła tylko jedno wyjazdowe zwycięstwo, pokonując Bruk-Bet Termalikę w Niecieczy. Moim zdaniem sobotnie spotkanie zakończy się wygraną Widzewa, który zagra z dużą determinacją. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

Paweł STS 2.30 Wygrana Widzewa Łódź Zagraj w STS!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Widzew – Korona: ostatnie wyniki

Ekipa Igora Jovicevicia przed przerwą reprezentacyjną uległa na wyjeździe Lechii Gdańsk (1:2), choć to objęła prowadzenie po trafieniu Sebastiana Bergiera. Później błysnął Tomas Bobcek, który strzelił dwa gole i zapewnił Biało-Zielonym zwycięstwo. Wcześniej łodzianie zremisowali z Legią Warszawa (1:1), pokonali po dogrywce Zagłębie Lubin w Pucharze Polski (1:0), przegrali ligowy mecz z Motorem Lublin (0:3) oraz wygrali z Radomiakiem Radom (3:2).

Korona również nie może zaliczyć ostatnich tygodni do udanych. Dwa tygodnie temu Żółto-Czerwoni wysoko przegrali u siebie z Rakowem Częstochowa (1:4). Wcześniej mierzyli się z zespołami ze Śląska – zremisowali z Piastem Gliwice (0:0), przegrali z GKS-em Katowice (0:1) i podzielili się punktami z Górnikiem Zabrze (1:1). W Pucharze Polski podopieczni Jacka Zielińskiego odnieśli pewne zwycięstwo nad pierwszoligowym Zniczem Pruszków (3:0).

Widzew – Korona: historia

W ostatnich pięciu spotkaniach między Widzewem a Koroną aż trzykrotnie górą byli kielczanie. W poprzednim sezonie Żółto-Czerwoni pokonali rywali u siebie (2:1), a w Łodzi wygrali (1:0). Obie drużyny zmierzyły się także w 1/8 finału Pucharu Polski. Wówczas również lepsza okazała się Korona, która ograła łodzian (1:0), a na listę strzelców wpisał się Martin Remacle.

Widzew – Korona: kursy bukmacherskie

Piłkarze Widzewa Łódź są faworytami w meczu z Koroną w ofercie bukmacherów. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs wynosi około 2.45. Z kolei kursy na zwycięstwo gości są granicach 2.25-2.35.

Widzew – Korona: przewidywane składy

Widzew Łódź Igor Jovicevic Korona Kielce Jacek Zielinski Widzew Łódź Igor Jovicevic 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 30 Ilic 5 Andreou 14 Visus 4 Żyro 13 Gallapeni 10 Alvarez 55 Czyż 6 Shehu 77 Baena 99 Bergier 7 Fornalczyk 7 Blanik 11 Nikolov 9 Davidovic 3 Matuszewski 88 Svetlin 71 Długosz 26 Popov 5 Resta 44 Sotiriou 23 Rubezic 1 Dziekoński 30 Ilic 5 Andreou 14 Visus 4 Żyro 13 Gallapeni 10 Alvarez 55 Czyż 6 Shehu 77 Baena 99 Bergier 7 Fornalczyk 7 Blanik 11 Nikolov 9 Davidovic 3 Matuszewski 88 Svetlin 71 Długosz 26 Popov 5 Resta 44 Sotiriou 23 Rubezic 1 Dziekoński 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-3 3-4-3 Przewidywany skład Korona Kielce Jacek Zielinski Rezerwowi 3 Samuel Kozlovsky 8 Tonio Teklic 9 Andi Zeqiri 16 Peter Therkildsen 19 Bartłomiej Pawłowski 25 Marek Hanousek 27 Pape Meïssa Ba 57 Samuel Akere 98 Maciej Kikolski 6 Marcel Pieczek 10 David González Plata Nono 13 Milosz Strzebonski 15 Nikodem Niski 17 Mateusz Glowinski 24 Bartłomiej Smolarczyk 27 Wojciech Kaminski 37 Hubert Zwoźny 61 Jakub Budnicki 70 Antoñín 87 Rafal Mamla

Widzew – Korona: sonda

Kto wygra mecz w Łodzi? Widzew

Remis

Korona Widzew 50%

Remis 0%

Korona 50% 4+ Votes

Widzew – Korona: transmisja meczu

Mecz Widzew Łódź – Korona Kielce w ramach 16. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (23 listopada) o godzinie 17:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na antenach TVP Sport, CANAL+ Premium, CANAL+ Sport 3 i serwisie CANAL+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.