Brahim Diaz podjął decyzję w sprawie przyszłości. Oto jego plany

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Brahim Diaz

Brahim Diaz chce zostać w Realu Madryt

Brahim Diaz nie należy do podstawowych zawodników Realu Madryt. W ostatnich sezonach 26-letni ofensywny pomocnik najczęściej pełnił rolę wartościowego rezerwowego, regularnie pojawiając się na boisku po wejściu z ławki. Na Santiago Bernabeu może jednak dojść do wielu zmian po tym, jak nowym szkoleniowcem ekipy Królewskich został Jose Mourinho. W gronie piłkarzy, którzy potencjalnie mogliby opuścić hiszpański klub, wymienia się właśnie 29-krotnego reprezentanta Maroka.

Filigranowy playmaker nie może narzekać na brak zainteresowania. Jednym z gigantów poważnie zabiegających o jego transfer jest Juventus. Sam zawodnik ma jednak zupełnie inne plany. Według informacji przekazanych przez Nicolo Schirę Brahim Diaz jest szczęśliwy w Realu Madryt i nie zamierza zmieniać otoczenia. Wszechstronny piłkarz chce kontynuować karierę na Santiago Bernabeu, gdzie jest gotowy walczyć o miejsce w podstawowym składzie zespołu prowadzonego przez Mourinho.

Marokański gwiazdor przeniósł się do stolicy Hiszpanii w styczniu 2019 roku z Manchesteru City za około 17 milionów euro. W swoim piłkarskim CV ma również występy w Milanie, gdzie przebywał na wypożyczeniu w latach 2020-2023, oraz w macierzystej Maladze. W minionym sezonie ofensywny pomocnik rozegrał 42 spotkania, zdobył dwie bramki i zanotował dziewięć asyst.

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