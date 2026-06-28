Marcus Rashford odmówił europejskiej marce. Tam nie zagra

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Tottenham Hotspur nie zakontraktuje Marcusa Rashforda

Marcus Rashford wciąż nie wie, gdzie będzie występował w przyszłym sezonie. 28-letni skrzydłowy poprzednią kampanię spędził na wypożyczeniu w Barcelonie, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że kataloński klub nie zdecyduje się na jego definitywny wykup z Manchesteru United. Angielski gigant oczekuje za swojego zawodnika od 30 do 50 milionów euro, a mistrz Hiszpanii nie zamierza przeznaczyć takiej kwoty na sfinalizowanie transferu.

Mimo wszystko 75-krotny reprezentant Synów Albionu nie może narzekać na brak zainteresowania. Jak poinformował serwis „TEAMtalk”, ofertę złożył mu między innymi Tottenham Hotspur, który był gotów spełnić oczekiwania finansowe Manchesteru United. Rashford odrzucił jednak propozycję londyńskiego klubu, ponieważ ma zupełnie inne plany dotyczące swojej przyszłości. Priorytetem skrzydłowego pozostaje kontynuowanie kariery w stolicy Katalonii, choć realizacja tego scenariusza może okazać się bardzo trudna.

Angielski gwiazdor znajduje się również na radarze Bayernu Monachium, Chelsea, Arsenalu oraz Newcastle United. W barwach Barcelony rozegrał w minionym sezonie 49 spotkań, zdobył 14 bramek i zanotował 14 asyst. Mierzący 185 centymetrów zawodnik szybko stał się ważnym ogniwem zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. Jego wszechstronność oraz doświadczenie sprawiły, że regularnie odgrywał istotną rolę w najważniejszych meczach kampanii.

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