Pau Cubarsi odejdzie z Barcelony? Gigant przygotowuje ofertę

21:16, 28. czerwca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Fichajes.net

Paris Saint-Germain powoli rozgląda się za następcą Marquinhosa. Paryski klub może spróbować pozyskać Pau Cubarsiego - donosi strona internetowa Fichajes.net.

Pau Cubarsi
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Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pau Cubarsi

PSG marzy o sprowadzeniu Pau Cubarsiego

Paris Saint-Germain powoli rozgląda się za długoterminowym następcą Marquinhosa. Choć kontrakt brazylijskiego stopera obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, to doświadczony defensor ma już 32 lata i w najbliższych sezonach będzie stopniowo ustępował miejsca młodszym zawodnikom. Władze francuskiego giganta chcą odpowiednio wcześnie sprowadzić perspektywicznego środkowego obrońcę, który początkowo zbierałby doświadczenie u boku kapitana ekipy Les Parisiens, a z czasem przejąłby jego rolę szefa defensywy.

Jak poinformował hiszpański serwis „Fichajes.net”, zdobywcy Ligi Mistrzów widzą idealnego kandydata w Pau Cubarsim. 19-letni stoper Barcelony jest uznawany za jednego z najlepszych młodych obrońców na świecie, dlatego znalazł się on na celowniku paryskiego klubu.

Ewentualny transfer będzie jednak niezwykle trudny do przeprowadzenia. Zdolny Hiszpan ma bowiem wpisaną w kontrakt klauzulę odstępnego wynoszącą aż 500 milionów euro. Mimo to PSG zamierza spróbować przekonać Katalończyków, przygotowując ofertę zbliżoną do jego obecnej wartości rynkowej, wynoszącej około 80 milionów euro.

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Cubarsi jest wychowankiem Girony, a do akademii La Masia trafił w 2018 roku. W styczniu 2024 roku awansował do pierwszego zespołu Barcelony, dla którego rozegrał już 128 spotkań, zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst. Piętnastokrotny reprezentant Hiszpanii wywalczył z drużyną Dumy Katalonii dwa mistrzostwa kraju. Jego aktualna umowa z klubem z Półwyspu Iberyjskiego obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.