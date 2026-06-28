Dlaczego Lewandowski wybrał Chicago Fire? To zdecydowało

Robert Lewandowski przenosi się do Chicago Fire. Jak ujawnił Sebastian Staszewski, napastnik nie mógł już dłużej czekać na ofertę z Arabii Saudyjskiej i dokonał tego wyboru.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nie mógł czekać, zdecydowała opieszałość Saudyjczyków

Robert Lewandowski po długich i intensywnych kilkutygodniowych spekulacjach wybrał nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym graczem Chicago Fire, a podpisanie kontraktu może nastąpić nawet w poniedziałek. Umowa Polaka w Stanach Zjednoczonych ma obowiązywać dwa lata, a wszyscy najważniejsi dziennikarze są zgodni – MLS będzie nowym przystankiem napastnika w kończącej się karierze.

Sama decyzja może jednak nieco zaskakiwać postronnych obserwatorów. Dużo mówiło się bowiem o zainteresowaniu usługami Roberta Lewandowskiego ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej. To właśnie na tamten kierunek miał liczyć sam zainteresowany, ale w ostatnich tygodniach nie tylko osłabły transferowe plotki związane z Bliskim Wschodem, ale w ogóle jakikolwiek temat. Jak przekazał Sebastian Staszewski na platformie X (dawniej Twitter), nie było do tej pory żadnej oferty dla napastnika od Saudyjczyków. To właśnie ich zwłoka miała być bezpośrednią przyczyną decyzji Lewandowskiego, który nie chciał i nie mógł już dłużej czekać z wyborem nowego klubu.

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– Sprawa jest już na ostatniej prostej. Polak nie chciał dłużej czekać, a ofert z Arabii Saudyjskiej jak nie było, tak nie ma. Amerykanie zrobili natomiast wszystko, by pozyskać Lewego – napisał Sebastian Staszewski, dziennikarz i autor biografii RL9, która stała się bestsellerem.

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