Como chce kolejny talent. Milan może zarobić na transferze

Como nie zwalnia tempa na rynku transferowym i pracuje nad kolejnym ciekawym wzmocnieniem. Według Gianluki Di Marzio klub jest najbliżej pozyskania Mattii Liberalego, który ma za sobą udany sezon w Serie B.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Como wyprzedza rywali w walce po duży talent

Como kontynuuje budowę ambitnego projektu i chce sprowadzić Mattię Liberalego. Ofensywny pomocnik opuścił Milan przed rokiem, przenosząc się na stałe do Catanzaro. Szybko udowodnił jednak, że był gotowy na regularną grę, stając się jednym z najciekawszych młodych piłkarzy zaplecza Serie A.

Najlepszą formę 18-latek pokazał w drugiej części sezonu. Świetnie prezentował się w Catanzaro i zwrócił na siebie uwagę kilku klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej. Zainteresowanie zawodnikiem wykazują Fiorentina, Sassuolo prowadzone przez Alberto Aquilaniego oraz Torino, którego trenerem jest Ignazio Abate.

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Jak informuje Gianluca Di Marzio, to jednak Como prowadzi obecnie w wyścigu o podpis młodego pomocnika. Klub chce sfinalizować transfer niezależnie od tego, czy w zespole pozostanie Nico Paz. Działacze uważają Liberalego za ważny element projektu na kolejne sezony.

Kwota odstępnego została ustalona na około sześć milionów euro. Na całej operacji może skorzystać również Milan, który zagwarantował sobie 50 procent zysku z kolejnego transferu zawodnika. Jeśli Como zdecyduje się aktywować klauzulę, Rossoneri otrzymają znaczącą część wpływów, mimo że Liberali od roku nie jest już ich piłkarzem.